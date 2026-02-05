快訊

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

懷胎9月孕婦騎車返家摔車亡一屍兩命 老父及丈夫悲慟抵殯儀館

面對北京反彈…法駐台代表：各國軍艦穿台海是維護國際法 並非挑釁

中央社／ 台北5日綜合外電報導
法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）表示，各國海軍艦艇穿越台灣海峽的任務，其目標是維護國際法。中央社
法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）表示，各國海軍艦艇穿越台灣海峽的任務，其目標是維護國際法。中央社

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今天表示，各國海軍艦艇穿越台灣海峽的任務，其目標是維護國際法，而非挑釁行徑。

路透社報導，北京當局除了宣稱擁有台灣主權，還將這條狹窄且具有高度戰略意義的台灣海峽視為中國領海，並時常針對外國海軍航行該海域採取強烈措辭回應。

龍燁告訴記者：「我們謹慎派遣這些海軍資產進入國際水域，沒有任何挑釁。」

龍燁也說道，他們的目標是傳達一個明確訊息，即為國際法適用該水域，且應該維持下去。

美國軍艦每隔幾個月就會穿越台灣海峽，此舉激怒了北京當局。

美國的若干盟邦，例如法國、澳洲、英國以及加拿大，同樣偶爾會穿越台灣海峽。法國是今年的七大工業國集團（G7）輪值主席國。

龍燁還指出，目前G7聲明已經會例行性包含維持海峽現狀並反對使用武力或脅迫的措辭。

法國上一次被公開確認有海軍艦艇穿越台灣海峽，時間是在2024年。

法國與大多數國家一樣，跟台灣沒有邦交，但台灣視法國為重要的夥伴及民主同盟國家。

大約30年前，法國曾向台灣出售幻象戰機和拉法葉級巡防艦，龍燁則表示，這些機艦至今仍被台灣防務當局使用，法國企業也曾提供必要的設備來協助維護這些機艦。

他更提到：「這是我們承諾的架構，多年來未曾受到質疑。」

法國 台灣海峽 海軍 軍艦 北京 國際法
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

法國檢方：2中國公民涉間諜案　竊取衛星軍事資料

中共19機艦1空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處

深偽風波延燒 法國搜查X巴黎辦公室、傳喚馬斯克

中共33機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

相關新聞

影／台船試車歷10.5小時 海鯤艦第三度潛航安全返港

國造潛艦海鯤艦今天第三次出海潛航測試，破出海潛航紀錄，歷時10.5小時，於今晚6時30分順利自高雄港第二港口返航。

面對北京反彈…法駐台代表：各國軍艦穿台海是維護國際法 並非挑釁

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今天表示，各國海軍艦艇穿越台灣海峽的任務，其目標是維護國際法，而非挑釁行...

海巡署2月13日啟動春安工作 應處中國大陸灰色地帶侵擾

春節海上活動密集，海巡署今天表示，13日至23日將展開11天的「春節安全維護工作」，動員各式艦船艇預置應處中國灰色地帶侵...

傳海馬斯及戰術飛彈前推澎湖、東引 陸軍：部署將強化「擊殺鏈」

傳國軍有意將向美採購的 M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統及戰術飛彈，未來將前推至澎湖、東引，延伸對大陸內陸的打...

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發...

海鯤艦今第三次潛航測試 反覆50至100公尺水深驗證系統

國造潛艦海鯤艦今天上午第三度出海潛航測試，軍事迷獲悉消息，也趕去為海鯤艦及海軍等單位加油。軍事觀察學者表示，海鯤艦測試良...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。