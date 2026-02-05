快訊

中央社／ 台北5日電
海委會主委管碧玲。（海洋委員會提供）中央社
海委會主委管碧玲。（海洋委員會提供）中央社

春節海上活動密集，海巡署今天表示，13日至23日將展開11天的「春節安全維護工作」，動員各式艦船艇預置應處中國灰色地帶侵擾，並啟動「岸海聯防」機制嚴守國境門戶。

海洋委員會海巡署下午發布新聞稿表示，有鑒於春節假期海上活動密集，且受冬季海象不穩、中國灰色地帶襲擾及年節走私偷渡風險升高等影響，海委會主委管碧玲特別指示自13日晚間6時至23日上午8時，展開為期11天的「春節安全維護工作」。

同時，要以科技執法為核心，全力守護「國安、治安、平安」。

海巡署說，在強化國安方面，每天會動員各式艦船艇，整合雷達、衛星與無人機等科技裝備，重點監控金馬、台海中線及東、南沙周邊海域，預置應處中國灰色地帶侵擾；另與友軍保持橫向聯繫，機動調派大型艦艇實施威力掃蕩，嚴查中國大陸船舶越界捕撈，維持全天候應處量能。

維護治安方面，海巡署表示，將啟動「岸海聯防」機制，運用紅外線熱影像等科技設備，加強走私與偷渡熱點攔截，並協同檢、警、調及國防等單位精準打擊犯罪，構築嚴密邊境防禦安全網，嚴守國境門戶。

此外，在守護平安方面，海巡署秉持「人命優先、快速救援」原則，海巡艦艇、人員及後送能量全時待命，並運用「搜救優選規劃系統」精準分析，縮短搜救反應時間，同時積極協助航政機關落實船舶限載稽查，保障春節旅運安全。

海巡署強調，春節防護不打烊，全體海巡人員已做好萬全準備，將秉持科技與專業，確保「國安、治安、平安」任務目標，並呼籲民眾於海上或岸際發現不法情事或需救援協助，請立即撥打「118」海巡報案專線，將第一時間派員應處，全力守護國人平安過好年。

海巡署 春節 國安 偷渡 走私 管碧玲
相關新聞

海巡署2月13日啟動春安工作 應處中國大陸灰色地帶侵擾

春節海上活動密集，海巡署今天表示，13日至23日將展開11天的「春節安全維護工作」，動員各式艦船艇預置應處中國灰色地帶侵...

傳海馬斯及戰術飛彈前推澎湖、東引 陸軍：部署將強化「擊殺鏈」

傳國軍有意將向美採購的 M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統及戰術飛彈，未來將前推至澎湖、東引，延伸對大陸內陸的打...

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發...

海鯤艦今第三次潛航測試 反覆50至100公尺水深驗證系統

國造潛艦海鯤艦今天上午第三度出海潛航測試，軍事迷獲悉消息，也趕去為海鯤艦及海軍等單位加油。軍事觀察學者表示，海鯤艦測試良...

影／海鯤潛艦第3度出海潛航 將接連兩天海測

國造潛艦海鯤號上周一連兩天出海潛航測試，台船公布海鯤艦下潛照片，水面只露出帆罩、潛望鏡、光電桅等設備，證實確實有下潛，順...

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

資通電軍資通大隊2026年元旦起，回歸陸軍各軍團資電群。這個部隊正接裝野戰資訊通信系統（FICS），新系統使用服役30年翻修的悍馬車為載台，很多車還沒開回營區就拋錨。陸軍建案時，因通資部隊隸屬資通電軍，為省錢以翻修老車為載台，結果現在移編回陸軍，精銳通訊設施用老爺車搭載，陸軍自嘗苦果。

