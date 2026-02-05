傳海馬斯及戰術飛彈前推澎湖、東引 陸軍：部署將強化「擊殺鏈」

快訊

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海馬士多管火箭。圖/本報資料照
海馬士多管火箭。圖/本報資料照

傳國軍有意將向美採購的 M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統及戰術飛彈，未來將前推至澎湖、東引，延伸對大陸內陸的打擊範圍。對此，陸軍司令部表示，會強化「擊殺鏈」效能，確保國家安全。

媒體報導，為強化「精準飛彈島」戰略，國軍向美採購的 M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統的總數擴增至 111套後，為因應共軍近年頻繁的登陸演習，軍方規劃將海馬士系統由本島「前推部署」至澎湖與東引，搭配射程達300公里的ATACMS戰術飛彈，打擊範圍將從海峽中線大幅向內陸延伸，直接鎖定福建、浙江境內的共軍軍港及飛彈基地丶機場。

不過，我對美採購的關鍵軍備，包括愛國者2、3型防空飛彈、F-16戰機等，長年來並未有前推進駐澎湖的紀錄，海馬斯傳將前推澎湖的傳聞，金馬前線目前是部署少量國造雷霆2000多管火箭，並特別定義為「削弱敵軍武器」，海馬斯甚至戰術飛彈要前推外島，益形敏感，也涉及台美軍事合作默契。

陸軍司令部表示，此次採購海馬士系統（HIMARS）及戰術區域飛彈等裝備，旨在建構「遠程、精準、機動」的不對稱打擊能力，陸軍依敵情威脅、作戰任務及防衛作戰特性，完成整體部署運用規劃，陸軍將持續整合情監偵能量，強化「擊殺鏈」效能，確保國家安全。

國軍原採購29套海馬士142高機動性火箭系統，已有十餘套交付陸軍，美後來發布增售82套，台灣籌獲的海馬士總數將有111套。

