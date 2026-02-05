快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

聽新聞
0:00 / 0:00

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍太麻里靶場位於太麻里溪南岸，過去主要提供志航基地進行機場炸射訓練，現為中科院及軍方無人機測試及訓練場地。圖／擷取自谷歌衛星地圖
空軍太麻里靶場位於太麻里溪南岸，過去主要提供志航基地進行機場炸射訓練，現為中科院及軍方無人機測試及訓練場地。圖／擷取自谷歌衛星地圖

近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發不少討論。有網友驚呼「中共戰機怎麼會跑到台東？」也有人立刻吐槽「看起來很假，應該只是模擬靶機」，甚至還有人笑說，「都什麼年代了，至少也該放殲20吧？」

實際比對谷歌衛星影像，這兩架外型神似米格21的戰機，確實停放在靶場內，但仔細一看，機身塗裝斑駁、色彩褪色，並非可實際飛行的戰機，而是1比1比例製作的彩繪模型。有軍事迷指出，這類模型常見於各國訓練場，用來模擬敵方戰機停放狀態，讓飛行員進行目標辨識與攻擊判斷。

一名退役空軍飛官也證實，這並非展示品，而是早年空軍進行機場炸射訓練的重要靶標。飛官在訓練中，需模擬攻擊敵方跑道與停機坪，因此會設置「假想敵機型」，米格21正是過去極具代表性的假想敵戰機。

殲7為中共依據前蘇聯米格21戰機授權仿製的機型，屬於第二代噴射戰鬥機，主打高速攔截性能，曾是冷戰時期共產陣營的重要主力戰機之一。該機型自1960年代起大量服役，長期部署於對岸及多個第三世界國家，雖然性能在現代空戰環境中已明顯落後，但因外型具高度辨識度，常被各國軍隊用作「假想敵」訓練參考機型。

軍事迷指出，殲7外觀輪廓簡單、機身尺寸適中，十分適合製作為靶機或模擬模型，用於飛行員在高速狀態下進行目標辨識與攻擊判斷訓練，也因此在多處軍事訓練場仍可見其身影。

據了解，太麻里靶場位於太麻里溪南岸，佔地約600公頃，1970年至1993年間主要提供志航基地進行機場炸射訓練，後來轉為偵照訓練用途。1988年國防部引進美國空戰演練儀（ACMI），太麻里靶場也成為空軍少數具備空戰訓練系統的基地之一。

2009年起，靶場再度轉型，提供中山科學研究院作為無人機飛行試驗基地，並配合國軍及新加坡星光部隊進行無人機訓練。這次因衛星影像曝光，意外讓這段低調存在多年的軍事訓練設施，再度成為軍事迷熱議話題。

近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發不少討論。圖／擷取自谷歌衛星地圖
近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發不少討論。圖／擷取自谷歌衛星地圖

戰機 軍事 空軍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

空軍第三聯隊爆軍官收賄接受性招待 6人重判最高13年有期徒刑

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

影／海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

一張衛星空照圖引熱議！台東太麻里空軍靶場大型無人機曝光

相關新聞

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發...

海鯤艦今第三次潛航測試 反覆50至100公尺水深驗證系統

國造潛艦海鯤艦今天上午第三度出海潛航測試，軍事迷獲悉消息，也趕去為海鯤艦及海軍等單位加油。軍事觀察學者表示，海鯤艦測試良...

影／海鯤潛艦第3度出海潛航 將接連兩天海測

國造潛艦海鯤號上周一連兩天出海潛航測試，台船公布海鯤艦下潛照片，水面只露出帆罩、潛望鏡、光電桅等設備，證實確實有下潛，順...

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

資通電軍資通大隊2026年元旦起，回歸陸軍各軍團資電群。這個部隊正接裝野戰資訊通信系統（FICS），新系統使用服役30年翻修的悍馬車為載台，很多車還沒開回營區就拋錨。陸軍建案時，因通資部隊隸屬資通電軍，為省錢以翻修老車為載台，結果現在移編回陸軍，精銳通訊設施用老爺車搭載，陸軍自嘗苦果。

國防新聞：美台共構火力協調中心 聯合強化不對稱作戰

美國「國防新聞周刊」（Defense News）2日以「台美聯合火力協調中心，將完善非對稱作戰戰術」為題，報導表示台美將...

部隊鍋 EP256｜揭密無人地面載具UGV的設計思維 除了作戰更能救災

window.location.href="https://vip.udn.com/vip/story/122244/9308340?from=udn-category";

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。