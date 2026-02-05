中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發不少討論。有網友驚呼「中共戰機怎麼會跑到台東？」也有人立刻吐槽「看起來很假，應該只是模擬靶機」，甚至還有人笑說，「都什麼年代了，至少也該放殲20吧？」

實際比對谷歌衛星影像，這兩架外型神似米格21的戰機，確實停放在靶場內，但仔細一看，機身塗裝斑駁、色彩褪色，並非可實際飛行的戰機，而是1比1比例製作的彩繪模型。有軍事迷指出，這類模型常見於各國訓練場，用來模擬敵方戰機停放狀態，讓飛行員進行目標辨識與攻擊判斷。

一名退役空軍飛官也證實，這並非展示品，而是早年空軍進行機場炸射訓練的重要靶標。飛官在訓練中，需模擬攻擊敵方跑道與停機坪，因此會設置「假想敵機型」，米格21正是過去極具代表性的假想敵戰機。

殲7為中共依據前蘇聯米格21戰機授權仿製的機型，屬於第二代噴射戰鬥機，主打高速攔截性能，曾是冷戰時期共產陣營的重要主力戰機之一。該機型自1960年代起大量服役，長期部署於對岸及多個第三世界國家，雖然性能在現代空戰環境中已明顯落後，但因外型具高度辨識度，常被各國軍隊用作「假想敵」訓練參考機型。

軍事迷指出，殲7外觀輪廓簡單、機身尺寸適中，十分適合製作為靶機或模擬模型，用於飛行員在高速狀態下進行目標辨識與攻擊判斷訓練，也因此在多處軍事訓練場仍可見其身影。

據了解，太麻里靶場位於太麻里溪南岸，佔地約600公頃，1970年至1993年間主要提供志航基地進行機場炸射訓練，後來轉為偵照訓練用途。1988年國防部引進美國空戰演練儀（ACMI），太麻里靶場也成為空軍少數具備空戰訓練系統的基地之一。