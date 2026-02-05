美國務院：已對台明確表達歡迎400億美元國防預算

AIT處長谷立言支持為期8年、新台幣1.25兆元的國防特別預算，民眾黨主席黃國昌批評與華府立場落差大、過度介入台灣內政，美國國務院今天回應表示，已向台灣方面清楚表達，美方歡迎台灣提出的400億美元（約新台幣1.25兆元）預算。

黃國昌1月訪美，討論國防軍購及關稅議題，近日接受聯合報專訪表示，在國防預算議題上，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）與華府落差大、「介入台灣內政太深」，並指谷立言配合行政院長卓榮泰「演戲」，表現得如同台灣行政官員。

對此，美國國務院一名發言人晚間回應中央社表示：「一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議。不過，該草案去年12月2日首度在程序委員會遭藍白聯手封殺，無法列入院會報告事項議程，至今累計已被立法院封殺10次。

立法院1月30日由民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提案，決議將民眾黨團所提版本交付委員會審查。該版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統在內，總經費上限為新台幣4000億元，並採1年1期方式編列。

相關發展引發美國立法部門關切。共和黨籍參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）及同黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）相繼表達關切。

針對韋克爾對台灣在野黨削減國防預算感到失望，國民黨3日表示，國民黨一向支持國防預算，對韋克爾在資訊不充分情況下發表相關言論，表達遺憾。

民主黨籍參議員加勒戈（Ruben Gallego）昨天下午也於社群媒體X推文指出，刪減國防預算將削弱對關鍵武器系統的投資，而此時中國威脅正持續升高，台灣立法院應重新審視這項決定。

「現在不是削弱台灣國防的時候」，他說。加勒戈1月下旬訪台，是今年首位訪台的美國國會議員。

此外，國防部戰略規劃司司長黃文啓1月27日表示，民眾黨團版本僅著重裝備採購，未納入相關配套措施，若立法院強行通過，恐使國防部在執行上面臨困難，甚至衍生後續問題。