海鯤艦今第三次潛航測試 反覆50至100公尺水深驗證系統

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天上午第三度出海潛航測試，軍事迷獲悉消息，也趕去為海鯤艦及海軍等單位加油。軍事觀察學者表示，海鯤艦測試良好，今天仍第三次潛航仍會下潛50至100公尺，「在同樣科目、不同條件下測試」。

海鯤艦經去年6次浮航，今年1月開始潛航測試，已在1月29日、30日出海2度潛航測試。

軍事觀察學者紀東昀今天同樣與軍事迷們，一同到高雄港第二港口為海鯤艦、海軍、台船及海巡加油。

紀東昀表示，今天海鯤艦第三次測試，距上周測試剛好滿一周，整體狀況評估「相當良好」。他說，海鯤艦測試後艦停靠在台船架設工作架細部檢查，確認各項系統運作正常。

據了解，檢查重點包括與前行測試高度相關的艦體結構，以及水密系統與電力、動力等關鍵項目，確認均符合安全與操作標準後，隨即安排後續測試。

紀東昀認為，潛艦測試需一再重複驗證，先前浮航已有6次測試，潛航測試次數「只會多、不會少」，同樣科目要再不同條件下一再測試，在不同水深、不同速度條件下反覆實施，確保各項系統在各種環境變化中都能正常運作。

紀東昀說，海鯤艦今天再度出海測試，仍將鎖定在50至100公尺水深的前海域，明天還要再出海測試。

據了解，海鯤艦測試科目涵蓋艦體承受水壓狀況、水下感測與通訊等系統、動力系統、操作控制，以及電力消耗表現。由於水深不同，溫度、航速與水壓條件皆會改變，對動力與電力使用產生影響，必須透過多次測試全面驗證，才能確認在水下長時間運作的穩定性與安全性。

海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，「奮進魔鬼魚」無人船陪伴出港口。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，「奮進魔鬼魚」無人船陪伴出港口。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試。記者林保光／攝影

海鯤艦 軍事 電力
