海鯤艦今第三次潛航測試 反覆50至100公尺水深驗證系統
國造潛艦海鯤艦今天上午第三度出海潛航測試，軍事迷獲悉消息，也趕去為海鯤艦及海軍等單位加油。軍事觀察學者表示，海鯤艦測試良好，今天仍第三次潛航仍會下潛50至100公尺，「在同樣科目、不同條件下測試」。
海鯤艦經去年6次浮航，今年1月開始潛航測試，已在1月29日、30日出海2度潛航測試。
軍事觀察學者紀東昀今天同樣與軍事迷們，一同到高雄港第二港口為海鯤艦、海軍、台船及海巡加油。
紀東昀表示，今天海鯤艦第三次測試，距上周測試剛好滿一周，整體狀況評估「相當良好」。他說，海鯤艦測試後艦停靠在台船架設工作架細部檢查，確認各項系統運作正常。
據了解，檢查重點包括與前行測試高度相關的艦體結構，以及水密系統與電力、動力等關鍵項目，確認均符合安全與操作標準後，隨即安排後續測試。
紀東昀認為，潛艦測試需一再重複驗證，先前浮航已有6次測試，潛航測試次數「只會多、不會少」，同樣科目要再不同條件下一再測試，在不同水深、不同速度條件下反覆實施，確保各項系統在各種環境變化中都能正常運作。
紀東昀說，海鯤艦今天再度出海測試，仍將鎖定在50至100公尺水深的前海域，明天還要再出海測試。
據了解，海鯤艦測試科目涵蓋艦體承受水壓狀況、水下感測與通訊等系統、動力系統、操作控制，以及電力消耗表現。由於水深不同，溫度、航速與水壓條件皆會改變，對動力與電力使用產生影響，必須透過多次測試全面驗證，才能確認在水下長時間運作的穩定性與安全性。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言