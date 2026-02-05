影／海鯤潛艦第3度出海潛航 將接連兩天海測

資通電軍資通大隊2026年元旦起，回歸陸軍各軍團資電群。這個部隊正接裝野戰資訊通信系統（FICS），新系統使用服役30年翻修的悍馬車為載台，很多車還沒開回營區就拋錨。陸軍建案時，因通資部隊隸屬資通電軍，為省錢以翻修老車為載台，結果現在移編回陸軍，精銳通訊設施用老爺車搭載，陸軍自嘗苦果。

2026-02-05 07:30