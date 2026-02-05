影／海鯤潛艦第3度出海潛航 將接連兩天海測

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國造潛艦海鯤號今天一早出海進行第三次海測潛航，預計執行超過百米的潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號今天一早出海進行第三次海測潛航，預計執行超過百米的潛航測試。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤號上周一連兩天出海潛航測試，台船公布海鯤艦下潛照片，水面只露出帆罩、潛望鏡、光電桅等設備，證實確實有下潛，順利完成預定目標，今天上午八點海鯤潛艦再度出海進行第三次海測潛航，預計將連續進行兩天海測，台船表示，將持續依測試程序書，循序漸進執行表定操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能等項目，確保海鯤艦達到作戰性能。

海鯤艦開始順利執行潛航測試，預計將使用呼吸管進行充電的相關測試項目，也將進行更深潛航深度測試，希望能盡快通過海測。台船公司表示，海鯤艦「首次下潛」後持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標，將續依測試程序書，逐次執行各表定操作深度艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

國造潛艦海鯤號今天一早出海進行第三次海測潛航，預計執行超過百米的潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號今天一早出海進行第三次海測潛航，預計執行超過百米的潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號今天一早出海進行第三次海測潛航，預計執行超過百米的潛航測試。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤號今天一早出海進行第三次海測潛航，預計執行超過百米的潛航測試。記者劉學聖／攝影

