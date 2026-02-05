影／海鯤潛艦第3度出海潛航 將接連兩天海測
國造潛艦海鯤號上周一連兩天出海潛航測試，台船公布海鯤艦下潛照片，水面只露出帆罩、潛望鏡、光電桅等設備，證實確實有下潛，順利完成預定目標，今天上午八點海鯤潛艦再度出海進行第三次海測潛航，預計將連續進行兩天海測，台船表示，將持續依測試程序書，循序漸進執行表定操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能等項目，確保海鯤艦達到作戰性能。
海鯤艦開始順利執行潛航測試，預計將使用呼吸管進行充電的相關測試項目，也將進行更深潛航深度測試，希望能盡快通過海測。台船公司表示，海鯤艦「首次下潛」後持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標，將續依測試程序書，逐次執行各表定操作深度艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言