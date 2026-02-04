管碧玲：大陸科研船擴及全球 台美組印太和平鎖鏈

海委會主委管碧玲表示，近期中國科研船航跡擴及全球海域，凸顯習近平「海洋大國」、企圖成為全球海上霸權，另在印太區域和平框架上美方從未離開，台美攜手組成印太和平鎖鏈。

依海洋委員會新聞稿，主委管碧玲今天接受媒體專訪時表示，根據海巡署近期統計中國41艘各型科研、海洋調查船航跡，顯示其多次出沒關島東、西兩側海域，以及夏威夷群島南、北方海域，進行水文調查。

管碧玲說，中國野心不僅只在第一島鏈，而是擴及第二島鏈，甚至全球海域，凸顯中國國家主席習近平所提出的「海洋大國」野心，企圖挑戰美國全球領導地位，也成為印太區域和平穩定的破壞者，「成為全球海上霸權的企圖已昭然若揭」。

管碧玲表示，海巡署為守護印太區域和平的第一線，海巡確實與美國海岸巡防隊有實質合作，「可以說，如果沒有台美合作，不可能有今天這麼有實力且現代化的海巡」，在印太區域和平安全框架上，「美國已幫助很久且從未離開」。

管碧玲補充，美國總統川普要求戰略夥伴擔負防衛責任，是在面對中國軍力強勢崛起的新戰略思維，「美國從唯一的超強國家，下來跟大家手牽手成為夥伴，它會變成一個多國組合起來的一個和平鎖鏈，是比過去的戰略觀更有力量，而並不是說美國退出了，然後我們必須自己承擔，其實不是。」

管碧玲提到，台美雙方在維持區域和平層面，展現強大合作效能，日前美國在台協會（AIT）處長谷立言至海巡署雲林艦參訪，是海巡成立26年以來，首次有美方官員登艦。谷立言提及「台美在海事領域深化合作具有關鍵意義，透過密切的聯合演訓與技術交流，有助於提升區域防禦能力與公共安全，以及強化台灣整體競爭力與社會穩定。」

管碧玲強調，谷立言曾說「自由不是免費」（Freedom is not free），他的意思是「我們要一起面對」，當中國更強大、更深不可測的時候，「我們需要跟時間賽跑」，攜手印太國家組成印太和平鎖鏈，共同維持區域和平、安全與穩定。