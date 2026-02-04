陸軍推防共諜影片 具體呈現共諜圈套與陷阱

快訊

中央社／ 台北4日電

陸軍司令部今天推出防共諜影片，將共諜利誘官兵拍攝非機密文件設下陷阱，最後拍攝機密資料涉共諜案的過程，以動畫呈現，將共諜的手法、所設的陷阱具體化、具象化，讓官兵真正了解，更鼓勵官兵主動檢舉、反映。

陸軍今天在中華民國陸軍臉書粉絲專頁發布防共諜影片，指出設陷與威脅是共諜慣用伎倆，先要官兵拍效忠影片、提供一般公務資料，再跟官兵稱不會有刑責、單位無法查察、全程保密以及有其他官兵拿到錢等方式，透過圈套、陷阱等，掌握官兵把柄，再來威脅官兵。

影片以動畫方式呈現，一名上兵階級的士兵，因為缺錢遭到共諜利誘，先是提供軍證和莒光日課表的照片等一般公務資料，隨後遭共諜掌握把柄，進而威脅利誘提供演習動次、行軍路線和時間表等資料，最終因洩漏機密涉嫌共諜案遭逮捕。

陸軍透過影片呼籲官兵，所謂陷阱是看起來無害、安全，實際上是有害的危險，強調「別以為非機密就沒事」，陷阱無處不在，並提到任何軍方資料外流都是大事。

陸軍也在影片尾聲指出，如果官兵曾經踏入陷阱，勇敢認錯為自己爭取減輕處罰與改過的機會，軍方也會給予協助，「記得，不要一錯再錯」，並提供檢舉反映專線。

影片 陸軍
