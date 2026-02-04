國防新聞：美台共構火力協調中心 聯合強化不對稱作戰

美國「國防新聞周刊」（Defense News）2日以「台美聯合火力協調中心，將完善非對稱作戰戰術」為題，報導表示台美將運用這項機制，運作台灣精銳部隊，聯合強化不對稱作戰，以應對中國大陸可能發動的軍事攻擊。

這則發自香港的報導指出，台灣「聯合報」上（1）月底率先披露這項訊息，這項軍事合作希望讓台灣在2027年之前具備抵禦中國人民解放軍的能力。因為有部分美國智庫認為，屆時中國大陸將具備足夠的攻台能力。

報導內容訪問多位台美澳專家。表示台灣一旦與中國大陸發生軍事衝突，台灣無法依靠傳統空中戰略取得優勢。美方此舉旨在幫助台灣演練非對稱海空作戰，以少勝多，運用非常規手段對抗實力更強的對手。

針對台美共構聯合火力協調中心（Joint Firepower Cooperation Center），報導表示，美台軍方均未多做說明。美軍印太司令部在1月下旬拒絕置評，但引用網路新聞報導指出，美國不會派遣部隊直接進駐該聯合火力中心。

台灣國防部新聞聯絡人則表示，關於火協中心的細節「不便透露」，但證實已與美軍「制度化」並「深化」合作，以增強防衛能力。

美國「國防新聞週刊」（Defense News）是全球性的周刊，主要報導有關國防的技術演進、商業運作、及政治動向消息。