快訊

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

女兒遭踹頭住院…校方要求「被害者道歉」 柚子醫師怒辦轉學

聽新聞
0:00 / 0:00

國防新聞：美台共構火力協調中心 聯合強化不對稱作戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美國「國防新聞」日前報導台美共構聯合火力協調中心」，將完善非對稱作戰戰術。圖為賴清德總統近日赴防空792旅視察天弓三型飛彈。記者陳正興／攝影
美國「國防新聞」日前報導台美共構聯合火力協調中心」，將完善非對稱作戰戰術。圖為賴清德總統近日赴防空792旅視察天弓三型飛彈。記者陳正興／攝影

美國「國防新聞周刊」（Defense News）2日以「台美聯合火力協調中心，將完善非對稱作戰戰術」為題，報導表示台美將運用這項機制，運作台灣精銳部隊，聯合強化不對稱作戰，以應對中國大陸可能發動的軍事攻擊。

這則發自香港的報導指出，台灣「聯合報」上（1）月底率先披露這項訊息，這項軍事合作希望讓台灣在2027年之前具備抵禦中國人民解放軍的能力。因為有部分美國智庫認為，屆時中國大陸將具備足夠的攻台能力。

報導內容訪問多位台美澳專家。表示台灣一旦與中國大陸發生軍事衝突，台灣無法依靠傳統空中戰略取得優勢。美方此舉旨在幫助台灣演練非對稱海空作戰，以少勝多，運用非常規手段對抗實力更強的對手。

針對台美共構聯合火力協調中心（Joint Firepower Cooperation Center），報導表示，美台軍方均未多做說明。美軍印太司令部在1月下旬拒絕置評，但引用網路新聞報導指出，美國不會派遣部隊直接進駐該聯合火力中心。

台灣國防部新聞聯絡人則表示，關於火協中心的細節「不便透露」，但證實已與美軍「制度化」並「深化」合作，以增強防衛能力。

美國「國防新聞週刊」（Defense News）是全球性的周刊，主要報導有關國防的技術演進、商業運作、及政治動向消息。

國防部 台美 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台南唯一警消合署！龍崎消防救護站今啟用 人口最少也要最快救援

中東戰場凸顯科技落差 專家：美售台F-35機率增

川普：伊朗想談判 雙方將如期舉行會談

波灣戰雲密布！美軍擊落伊朗無人機 川普：他們不想再嚐「午夜重錘」

相關新聞

國防新聞：美台共構火力協調中心 聯合強化不對稱作戰

美國「國防新聞周刊」（Defense News）2日以「台美聯合火力協調中心，將完善非對稱作戰戰術」為題，報導表示台美將...

部隊鍋 EP256｜揭密無人地面載具UGV的設計思維 除了作戰更能救災

window.location.href="https://vip.udn.com/vip/story/122244/9308340?from=udn-category";

美參議員批在野黨擋國防 陳玉珍喊話AIT：來聽聽我們的心聲

美國民主黨參議員批我國在野黨阻擋國防。國民黨立委陳玉珍今表示，希望美國方面可獲得正確訊息，我國駐美代表處應給美國友人正確...

軍購特別預算難闖關立院 回顧20年前怎麼走下台階

立法院會期結束，總額新台幣1.25兆元的軍購特別預算，還是沒能付委。20年前的扁政府，也曾經推動6108億元的三大軍購特別預算，採購潛艦、愛國者三型飛彈、P-3C反潛巡邏機，當時在野黨質疑火力之強，比今日有過之無不及，軍購特別條例在立法院，被遭到跨界兩屆立委先後69度封殺。 20年後，愛國者三型飛彈和P-3早已經在國軍服役多年，潛艦則由外購走上自製之路。當年的軍購爭議，最後是怎麼走下台階的？解決問題的模式，能否運用在20年後的解套？

M1A2T戰車進駐首都前哨關鍵節點 等待專用新營區完工

軍聞社今（3日）天報導，陸軍聯合兵種第269旅所屬M1A2T戰車連，完全戰力評鑑後，實施板運機動作業。戰車隨後已返抵位於...

海軍光6快艇甲板貼滿「神秘色塊」出海 疑測試無人機

海軍一艘光六飛彈快艇（FACG-61）自高雄港出海時，軍事迷發現甲板貼滿數位海洋迷彩色塊，疑為鑑測某型監偵無人機海上反覘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。