美參議員批在野黨擋國防 陳玉珍喊話AIT：來聽聽我們的心聲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

美國民主黨參議員批我國在野黨阻擋國防。國民黨立委陳玉珍今表示，希望美國方面可獲得正確訊息，我國駐美代表處應給美國友人正確訊息，她也喊話美方，有機會聽聽在野黨國會議員的心聲。

美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）引用美國媒體報導，在社群平台表示，現在不是削弱台灣防衛能力的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，此時中國的威脅正在加劇，台灣立法院應該重新考慮這項決定。

陳玉珍說，希望美國方面可獲得正確訊息，我國駐美代表處應給美國友人尤其是國會參議員正確訊息。在野黨並沒有刪除國防預算，1.25兆元軍購特別預算之所以遲遲無法交審查，是因為更重視軍人加薪案，執政黨卻遲遲不肯幫國軍加薪，這點非常重要。幫國軍加薪費用不過數十億、百億，比起1.25兆元是九牛一毛，要鼓舞國軍弟兄的士氣，加薪是最實際、最直接的，這應該排在購買軍事武器之前。

民眾黨主席黃國昌接受專訪時，直指美國在台協會台北辦事處長谷立言涉台事務太深。對此，陳玉珍表示，她不會這樣看，但希望AIT有機會跟在野黨交流，如果真的只能接收到片面訊息，也就是民進黨所散發的「在野黨故意阻擋軍購」等，找機會來聽聽在野黨國會議員的心聲。

陳玉珍強調，並不是阻擋軍購，而是希望軍人加薪，希望警消人員退休福利獲得保障，希望公教人員所得替代率停砍，停止年金追殺。中華民國是民主自由的國家，也是依照法律程序三讀通過這些法律，執政黨也應依法執行。

美國在台協會 議員 國防預算 陳玉珍
軍購特別預算難闖關立院 回顧20年前怎麼走下台階

立法院會期結束，總額新台幣1.25兆元的軍購特別預算，還是沒能付委。20年前的扁政府，也曾經推動6108億元的三大軍購特別預算，採購潛艦、愛國者三型飛彈、P-3C反潛巡邏機，當時在野黨質疑火力之強，比今日有過之無不及，軍購特別條例在立法院，被遭到跨界兩屆立委先後69度封殺。 20年後，愛國者三型飛彈和P-3早已經在國軍服役多年，潛艦則由外購走上自製之路。當年的軍購爭議，最後是怎麼走下台階的？解決問題的模式，能否運用在20年後的解套？

M1A2T戰車進駐首都前哨關鍵節點 等待專用新營區完工

軍聞社今（3日）天報導，陸軍聯合兵種第269旅所屬M1A2T戰車連，完全戰力評鑑後，實施板運機動作業。戰車隨後已返抵位於...

海軍光6快艇甲板貼滿「神秘色塊」出海 疑測試無人機

海軍一艘光六飛彈快艇（FACG-61）自高雄港出海時，軍事迷發現甲板貼滿數位海洋迷彩色塊，疑為鑑測某型監偵無人機海上反覘...

中共整合軍事演訓宣傳頻密化 學者揪3大核心訊息：侵蝕台灣心防

中共去年底對台發動軍演，國防院學者陳穎萱分析，中共將軍事演訓和輿論操作高度整合，透過頻密化的宣傳，將可能侵蝕台灣社會心理...

顧立雄視導軍備局202廠 籲落實工安強化國防自主

農曆年將至，國防部今天表示，國防部長顧立雄上午先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，實地了解產線運作概況，也代表總...

