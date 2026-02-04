美參議員批在野黨擋國防 陳玉珍喊話AIT：來聽聽我們的心聲

美國民主黨參議員批我國在野黨阻擋國防。國民黨立委陳玉珍今表示，希望美國方面可獲得正確訊息，我國駐美代表處應給美國友人正確訊息，她也喊話美方，有機會聽聽在野黨國會議員的心聲。

美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）引用美國媒體報導，在社群平台表示，現在不是削弱台灣防衛能力的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，此時中國的威脅正在加劇，台灣立法院應該重新考慮這項決定。

陳玉珍說，希望美國方面可獲得正確訊息，我國駐美代表處應給美國友人尤其是國會參議員正確訊息。在野黨並沒有刪除國防預算，1.25兆元軍購特別預算之所以遲遲無法交審查，是因為更重視軍人加薪案，執政黨卻遲遲不肯幫國軍加薪，這點非常重要。幫國軍加薪費用不過數十億、百億，比起1.25兆元是九牛一毛，要鼓舞國軍弟兄的士氣，加薪是最實際、最直接的，這應該排在購買軍事武器之前。

民眾黨主席黃國昌接受專訪時，直指美國在台協會台北辦事處長谷立言涉台事務太深。對此，陳玉珍表示，她不會這樣看，但希望AIT有機會跟在野黨交流，如果真的只能接收到片面訊息，也就是民進黨所散發的「在野黨故意阻擋軍購」等，找機會來聽聽在野黨國會議員的心聲。

陳玉珍強調，並不是阻擋軍購，而是希望軍人加薪，希望警消人員退休福利獲得保障，希望公教人員所得替代率停砍，停止年金追殺。中華民國是民主自由的國家，也是依照法律程序三讀通過這些法律，執政黨也應依法執行。