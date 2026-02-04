中共19機艦1空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北4日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲13架次共機，其中11架次逾越中線進入北部及西南空域，以及6艘共艦，總計中共19機艦持續在台海周邊活動，並偵獲1顆空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午9時40分至昨天晚間6時5分，在台灣海峽空域偵獲中共7架次主戰機，其中5架次逾越海峽中線。

國軍於昨天上午10時10分至昨天晚間8時在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共6架次主、輔戰機。

國軍於昨天上午10時50分偵獲1顆中共空飄氣球於基隆西南71浬逾越中線，高度為2萬2000呎，由西向東飄越台灣北部空域，隨後於昨天中午12時45分消失於太平洋上空。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共
