中共19機艦1空飄氣球擾台 國軍嚴密監控應處

立法院會期結束，總額新台幣1.25兆元的軍購特別預算，還是沒能付委。20年前的扁政府，也曾經推動6108億元的三大軍購特別預算，採購潛艦、愛國者三型飛彈、P-3C反潛巡邏機，當時在野黨質疑火力之強，比今日有過之無不及，軍購特別條例在立法院，被遭到跨界兩屆立委先後69度封殺。 20年後，愛國者三型飛彈和P-3早已經在國軍服役多年，潛艦則由外購走上自製之路。當年的軍購爭議，最後是怎麼走下台階的？解決問題的模式，能否運用在20年後的解套？

2026-02-04 12:00