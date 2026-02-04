亞特蘭大駐處投書美媒：若台遭中封鎖將衝擊美供應鏈

快訊

中央社／ 華盛頓3日專電

中共對台軍事威脅不斷，駐亞特蘭大辦事處處長林主恩投書當地媒體，強調台海和平穩定與美國喬治亞州乃至於美國東南地區的安全與繁榮息息相關；若中共對台進行封鎖，將衝擊全球經濟，美國東南部的供應鏈體系也會受到波及。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處今天表示，美國東南6州第一大媒體「亞特蘭大新聞憲政報」（AtlantaJournal-Constitution，AJC）網站2日刊出林主恩投書，內容說明台灣對喬治亞州為何重要。

林主恩在投書中指出，中國去年底在台灣周邊進行大規模軍演，意圖脅迫台灣。他強調，台海和平穩定與喬治亞州乃至於美國東南地區的安全與繁榮息息相關。

林主恩寫道，部分美國民眾以為印太地區距離遙遠，台灣海峽與其自身無關，但事實上，台灣海峽為全球關鍵航運要道，與美國商港往來密切。若中國軍事演習轉為對台封鎖行動或其他衝突事件，將對全球經濟造成實質衝擊。

他指出，美國東南部的供應鏈也可能受到影響，當地汽車工廠、航太供應商、醫療器材製造商及中小企業，都仰賴零組件以可預期的成本準時抵達。就算台灣周邊僅出現短暫不穩定，也可能推升國際貿易成本，長期下來恐造成消費者物價上漲與就業穩定性下降。

在科技方面，林主恩表示，台灣位居全球科技供應鏈核心，生產全球逾6成半導體及逾9成最先進晶片；一旦晶片出現短缺或價格上升，影響將遍及美國當地製造業，甚至一般家庭。

全球面臨日益嚴峻的挑戰之際，林主恩指出，台美仍持續推進合作，包括1月15日台美簽署投資MOU（合作備忘錄），強化供應鏈合作與產業布局，以及同月22日，在第5屆「台美教育倡議」高層對話中，針對培育半導體及人工智慧領域人才達成新的合作共識。

他表示，台灣是「有能力的夥伴」，並呼籲全美各界領袖與社群反對任何以武力改變現狀的企圖，支持航行自由及加強台美合作。

駐亞特蘭大辦事處業務涵蓋阿拉巴馬州、喬治亞州、肯塔基州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州等美國東南6州，負責推動台灣與這6州在政治、經貿、教育、文化、科技等各方面的合作。

美國 台美 供應鏈
