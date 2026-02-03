M1A2T戰車進駐首都前哨關鍵節點 等待專用新營區完工
軍聞社今（3日）天報導，陸軍聯合兵種第269旅所屬M1A2T戰車連，完全戰力評鑑後，實施板運機動作業。戰車隨後已返抵位於進入首都台北市前哨關鍵節點的駐地金龍營區。
軍媒今天報導，陸軍3支部昨（2日）天偕同陸軍聯合兵種第269旅，實施M1A2T戰車上板作業，官兵操作M1070A1重型曳引車及M1000五軸平板車，搭配指揮幹部手勢引導戰車駛上板車，有效驗證後勤支援能力，以及新式裝備操作熟稔度。聯合兵種第269旅已完成M1A2T戰車戰力評鑑。
陸軍108輛M1A2T戰車部署概況，包括陸軍裝甲兵訓練部10輛；陸軍584旅編配6個連54輛車，執行北部林口寶島厝海灘「灘岸反擊」及台北港鞏固任務。1個連14輛則編配陸軍269旅第3營，目前暫部署於林口龜山交界、高速公路匝道旁的金龍營區，負責林口反機降任務，同時防堵敵軍利用高速公路由南向北進入台北市，營區原CM11戰車已繳回，附近大崗營區正在整建抗炸的戰車堡，完工後269旅M1A2T戰車連將移防至新營區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言