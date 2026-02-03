M1A2T戰車進駐首都前哨關鍵節點 等待專用新營區完工

軍聞社今（3日）天報導，陸軍聯合兵種第269旅所屬M1A2T戰車連，完全戰力評鑑後，實施板運機動作業。戰車隨後已返抵位於進入首都台北市前哨關鍵節點的駐地金龍營區。

軍媒今天報導，陸軍3支部昨（2日）天偕同陸軍聯合兵種第269旅，實施M1A2T戰車上板作業，官兵操作M1070A1重型曳引車及M1000五軸平板車，搭配指揮幹部手勢引導戰車駛上板車，有效驗證後勤支援能力，以及新式裝備操作熟稔度。聯合兵種第269旅已完成M1A2T戰車戰力評鑑。