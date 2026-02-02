強化國艦國造 海軍將籌獲潛艦救難艦等6型艦艇

國防部近日公布去年度下半年列管軍品清單，為強化國艦國造戰力，除規劃在民國116年至122年間打造1艘潛艦救難艦外，也將籌獲玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、救難艦共6型艦艇的後續艦。

國造潛艦海鯤號上月底執行淺水潛航測試，均順利完成預設目標，後續將依程序書，循序執行各表定項目，以驗證全艦功能、性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

國防部近日公布「民國114年度下半年列管軍品清單」，值得注意的是，為強化潛艦救難能量，海軍規劃在116年至122年間、斥資約新台幣132億元，籌獲1艘潛艦救難艦（不含戰鬥系統），長度112公尺、寬20公尺、吃水約5.2公尺。

至於其他造艦規劃，包括在117年至123年間再產製一艘玉山軍艦後續艦（兩棲船塢運輸艦），預算約134億元，長度153公尺、寬23公尺、吃水約5.8公尺，可運載武裝作戰人員、軍事裝備、醫療裝備及具備人道救援能力。

其餘艦艇，還有油彈補給艦磐石艦後續艦（116年至121年、1艘，金額172億元）、輕型巡防艦反潛型後續艦（117年至129年、5艘，1250億元）、輕型巡防艦防空型後續艦（117年至129年、5艘，1250億元）、救難艦後續艦（116年至123年、2艘，218億元）。