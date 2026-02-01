中科院銳指專案確定「復活」 新購142套數位微波機

國防部近期發布新一波「國防產業發展條例列管軍品清單」，內容顯示中科院將進一推展國造地面自動化指揮系統「銳指專案」。清單明列將於2027年至2028年，分年採購142套適用於「銳指系統」的數位微波機。

銳指專案相關裝備過去都在6軍團實施驗證，中科院曾在2024年採購過14套「YC12049P321PE，數位微波機」，提供銳指專案使用。而此次計畫數以倍計採購的數位微波機，須具備定頻與跳頻通信能力，提供機動無線鏈路，並支援點對點及點對多點通聯架構。顯示銳指專案指管體系可望推廣到其他作戰區。

據了解，台灣戰時光纖、衛星設備，都是敵軍高優先打擊目標，機動式的數位微波通信裝備，具有高頻寬、低延遲、快速部署與高生存性，是軍事指揮管制與防空作戰體系主要的通信手段。如愛國者防空飛彈系統，指管、射控都用微波通訊；海軍岸海指管尤其傳送敵艦座標給海上飛彈快艇，也以微波為主。

銳指專案是中科院以國軍地面部隊C4ISR系統先導生產階段為名，開發整合三軍部隊感測器，指管中心與武器載台，透過戰術指管平板、電腦或車載系統，讓陸軍作戰分區、旅、營、連級指揮所，甚至排與班都能共享戰場情資，形成共同作戰圖像，能夠針對敵情，產出威脅評估的高階戰術指揮管制系統。但原使用4G網卡與藍芽傳輸，因頻寬限制使部分戰鬥載台語音系統無法整合，航特部攻擊直升機AH-64E因航電複雜，中科院必須另外開發系統用平板顯示，部隊原評價不高。