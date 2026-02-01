綠：共機擾台架次5年成長15倍 中共逐步推移安全邊界

快訊

中央社／ 台北1日電
民進黨中國部今天指出，過去5年共機擾台架次急遽攀升。聯合報系資料照
民進黨中國部今天指出，過去5年共機擾台架次急遽攀升：從2020年380架次，到2025年5709架次的高頻程度，成長近15倍；這種量級與節奏，清楚顯示中國已將台海納入其「灰色地帶行動」的核心場域，用以測試威懾效果、消耗防衛資源，並想藉此逐步推移既有安全邊界。

民進黨中國部透過臉書發文指出，台海緊張升高，是中國擴張野心的結果。近年來，台海安全情勢持續惡化，第一島鏈整體緊張程度同步升高，若回到實際的軍事行為與戰略布局觀察，可以清楚看見一條連續且一致的主線：中國正以擴張性的軍事野心為核心，系統性推動改變現狀的行動，台海只是其中最關鍵的一環。

民進黨中國部說，對台軍事壓迫是中國野心的起點與試驗場，中國共機擾台，已從零星行動，演變為高頻率與日常化的常態操作。過去5年共機擾台架次急遽攀升：從2020年380架次、2021年960架次、2022年1738架次、2023年4734架次、2024年5107架次、2025年持續維持在5709架次的高頻程度，成長近15倍。

另外，民進黨中國部說，2025年中國密集實施「海峽雷霆-A」、「正義使命」等大型演訓，演練內容涵蓋聯合作戰、海空封鎖與精準打擊，演訓區域多次逼近台灣12海里領海與領空基線。這類行動將對台企圖具體轉化為可執行的軍事方案，擴張野心顯露無疑，並嚴重威脅印太區域和平。

民進黨中國部表示，中國的戰略目標並未止步於台灣。在尖閣諸島、日本海、黃海與南海，中國同步推進高強度軍事與準軍事行動，以低於戰爭門檻的方式，逐步累積區域優勢。黃海、東海、台海、南海與各項軍事威嚇作為，並非分散事件，而是同一套擴張邏輯下的不同區域，各地都有可能擦槍走火。

民進黨中國部說，台海與印太局勢升溫，完全源自中共持續以軍事化手段挑戰既有秩序。從例行擾台、大規模實戰化軍演，到結合政治動員的軍事展示，其對台政策的威脅性不容忽視，並將嚴重破壞區域和平與穩定。

軍事 台海 民進黨 共機擾台

