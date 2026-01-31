一年期義務役編實步兵營 今年起進訓「聯勇操演」實彈火力測考

行政院公布最新施政報告，一年期義務役編成的步兵營，從今年起將配合聯兵旅主戰部隊，進訓俗稱「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。陸軍司令部指出，目前已編實4個由義務役兵員組成的步兵營，各營在循序完成專精、基地等階段訓練後，也將依搭配主戰部隊參與實彈火力測考。

立法院新會期即將報到，行政院日前公布新會期施政報告，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，並首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓稱為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考，顯示以一年期義務役為主體的守備部隊，將進一步開展與主戰部隊的作戰協調整合。

前總統蔡英文在2022年底宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」恢復徵集一年期義務役，國防部也宣示：1年期義務役男在完成入伍訓練並下部隊後，會接受完整的駐地、專精、基地及聯合演訓。

施政報告指出，為強化義務役男單兵戰鬥職能，8周入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈等項目，使役男具備基本概念與操作原理。分發部隊後，依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊。另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

此外， 從今年起，一年期義務役將編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍(兵)種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

陸軍司令部指出，各聯合兵種旅目前採兩年一訓方式進訓「聯勇操演」，今年起依照國防部訓令，將結合編實步兵營共同實施訓練。

陸軍目前已編成4個編實步兵營，由一年期義務役男完成入伍訓練後，分發至編實步兵營；各營在完成駐地、專精及基地等完整訓練後，配合三軍聯合火力實彈測考梯次參訓，以達實戰化訓練目標。接下來每年會依據訓練流路和部隊任務，安排步兵營配合進訓。