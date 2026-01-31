快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院公布最新施政報告，一年期義務役編成的步兵營，從今年起將配合聯兵旅主戰部隊，進訓俗稱「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。聯合報系資料照
行政院公布最新施政報告，一年期義務役編成的步兵營，從今年起將配合聯兵旅主戰部隊，進訓俗稱「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。陸軍司令部指出，目前已編實4個由義務役兵員組成的步兵營，各營在循序完成專精、基地等階段訓練後，也將依搭配主戰部隊參與實彈火力測考。

立法院新會期即將報到，行政院日前公布新會期施政報告，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，並首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓稱為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考，顯示以一年期義務役為主體的守備部隊，將進一步開展與主戰部隊的作戰協調整合。

前總統蔡英文在2022年底宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」恢復徵集一年期義務役，國防部也宣示：1年期義務役男在完成入伍訓練並下部隊後，會接受完整的駐地、專精、基地及聯合演訓。

施政報告指出，為強化義務役男單兵戰鬥職能，8周入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈等項目，使役男具備基本概念與操作原理。分發部隊後，依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊。另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

此外， 從今年起，一年期義務役將編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍(兵)種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

陸軍司令部指出，各聯合兵種旅目前採兩年一訓方式進訓「聯勇操演」，今年起依照國防部訓令，將結合編實步兵營共同實施訓練。

陸軍目前已編成4個編實步兵營，由一年期義務役男完成入伍訓練後，分發至編實步兵營；各營在完成駐地、專精及基地等完整訓練後，配合三軍聯合火力實彈測考梯次參訓，以達實戰化訓練目標。接下來每年會依據訓練流路和部隊任務，安排步兵營配合進訓。

義務役 實彈 國防部

影／台版彈簧刀首公開試射 6秒故障墜落沙灘

相關新聞

國造潛艦海鯤艦潛航 賴總統、吳釗燮曝獨家空拍畫面

國造潛艦海鯤艦昨日再次出海執行「淺水潛航測試」，國安會秘書長吳釗燮今天在個人社群平台X上，公布獨家空拍視角的海鯤艦潛航照...

一年期義務役編實步兵營 今年起進訓「聯勇操演」實彈火力測考

行政院公布最新施政報告，一年期義務役編成的步兵營，從今年起將配合聯兵旅主戰部隊，進訓俗稱「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測...

廣角鏡／海鯤艦測試 連2天出海下潛

海鯤艦前天起一連兩天出海潛航測試，台船昨晚公布海鯤艦下潛照片，水面只露出帆罩、潛望鏡、光電桅等設備，證實確實有下潛，順利...

美印太副司令：聯手台日菲 對抗陸網攻

美國印太司令部副司令魯德廿九日在聯邦參院情報委員會人事聽證會中說，美國正面臨中國大陸全方位的威脅；該司令部每天與日本、菲...

海鯤艦展開潛航測試 專家：關鍵驗證科目還未登場

國造潛艦海鯤艦連續兩天出海執行潛航測試。旅美軍事專家梅復興表示，海鯤艦開始執行潛航固然是正面消息，不過真正值得注意的關鍵...

台灣海纜屢遭斷 義大利專家：大陸恐藉此發動認知戰

台灣海底電纜屢遭破壞，義大利學者李澳林接受中央社專訪指出，除關注技術層面，更應嚴防中國藉此發動認知戰，分化台灣社會民心。...

