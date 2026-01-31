國造潛艦海鯤艦潛航 賴總統、吳釗燮曝獨家空拍畫面

國造潛艦海鯤艦昨日再次出海執行「淺水潛航測試」，國安會秘書長吳釗燮今天在個人社群平台X上，公布獨家空拍視角的海鯤艦潛航照片。同時，賴清德總統臉書也貼出海鯤艦圖文，一方面批評在野黨付委民眾黨版國防特別預算條例，並嚴正呼籲在野儘速排審總預算和軍購特別預算。

國造潛艦海鯤艦昨日再次出海執行「淺水潛航測試」，台船公司也首度公布「海鯤艦」下潛測試過程的照片。國安會秘書長吳釗燮也在個人社群平台X上，公布空拍視角的海鯤艦潛航照片，顯示正在下潛的海鯤艦，其帆罩和潛望鏡逐漸潛入水面下，並隱約可見「711」舷號和帆罩上的平衡翼。

吳釗燮並在X上說明，台灣首艘自主研發的潛艦SS-711「海鯤號」(Narwhal)成功完成首次水下試驗，這使我方威懾能力向前邁出的重要一步。

賴清德總統臉書昨晚也已相同視角照片製作圖卡，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，強調海軍、台船與產業鏈夥伴扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

不過話鋒一轉，賴總統批評立法院在會期最後一天付委民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權。他嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼盡速排審、實質審議並通過總預算、國防特別預算。

