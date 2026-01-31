政院：強化打擊能力 今年起一年期義務役編成步兵營

立法院會期將至，根據行政院最新施政報告，為強化聯合拘束打擊能力，國防部規劃自今年起將1年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，將重點置於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍（兵）種作戰。

立法院第11屆第5會期將至，行政院也上網公布向立法院提出的施政報告。國防相關議題部分，政院指出，中共積極擴張區域勢力，對周邊國家加大軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊與認知作戰，使國際高度關注台海及區域和平穩定，因此國軍將持續嚴密掌握敵情動態，精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援及全社會防衛韌性，並藉採購新式武器與提升作戰韌性等方式，強化不對稱戰力。

政院表示，為因應中共對台灣統戰及認知作戰、爭議訊息危害，以及全方位、不分層級的滲透攻勢，國軍也已發展反制認知作戰運作機制、建置專業輿情分析工具，並透過組織建制及內部管理等作為，積極反制應處。

在提升義務役戰備能力面向，政院說，為強化義務役男單兵戰鬥職能，8週入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，使役男具備基本概念與操作原理，分發部隊後，也依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊。

政院指出，義務役將另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

此外，政院表示，為強化聯合拘束打擊能力，國防部規劃自今年起將1年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，將重點置於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍（兵）種作戰。

另為鼓勵志願役人才長留久用，政院說，國軍持續透過人性化管理、適度開放入營限制條件、提升福利措施及提高人員薪資待遇等多面向努力，人力編現已有顯著提升，民國114年留營成效為87.2%，較113年底提升5.2%，志願役現員也較113年成長3000餘人。

役男徵兵部分，政院說，已完成95年次徵兵及齡男子兵籍調查10萬8382人。另114年役男徵兵檢查人數總計10萬7595人，體位判定人數常備役7萬4702人、替代役體位1萬1637人，免役體位1萬7365人；114年計徵集常備兵役軍事訓練入營5萬5801人、常備兵8054人、補充兵1萬1266人、替代役1萬3040人。