聽新聞
0:00 / 0:00

美印太副司令：聯手台日菲 對抗陸網攻

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國印太司令部副司令魯德廿九日在聯邦參院情報委員會人事聽證會中說，美國正面臨中國大陸全方位的威脅；該司令部每天與日本、菲律賓及台灣合作對抗網攻

魯德還說，印太司令部已有周密策略與行動計畫；該司令部也向區域盟友與夥伴派駐聯絡官，以持續接觸。他獲川普提名，出掌美國國安局（ＮＳＡ）及「網路司令部」。

若魯德的新人事案過關，他將兼任國安局長和網路司令部司令。被問到若台海發生衝突，自己將如何平衡這兩個角色？他直言，這需持續評估情勢，理解這兩個單位間的角色分工與各自擁有的能力。

對由美國、英國、澳洲、紐西蘭及加拿大組成的五眼聯盟，魯德說，五眼聯盟有不少他在專業上關係最密切同僚，他也高度仰賴此一合作社群；印太司令部在區域盟友及夥伴中派駐聯絡官；「我們共同行動與演訓，這是我們落實嚇阻戰略的一環」。

國安局 印太 演訓 網路 菲律賓 網攻

延伸閱讀

AIT一周內兩度拜訪台中市政府 盧秀燕送谷立言「姆明」提燈

受Labubu、TikTok影響 美年輕人不認為中國像「大惡狼」

「我們也要成巨人」 歐盟倡降低對美防衛依賴 與北約現分歧

委內瑞拉石油業民營化 吸引外國投資

相關新聞

海鯤艦再次出海「淺水潛航測試」 台船首度公布潛航照片

國造潛艦「海鯤艦」昨天首次執行潛航測試後，今天再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司也首度公布「海鯤艦...

廣角鏡／海鯤艦測試 連2天出海下潛

海鯤艦前天起一連兩天出海潛航測試，台船昨晚公布海鯤艦下潛照片，水面只露出帆罩、潛望鏡、光電桅等設備，證實確實有下潛，順利...

美印太副司令：聯手台日菲 對抗陸網攻

美國印太司令部副司令魯德廿九日在聯邦參院情報委員會人事聽證會中說，美國正面臨中國大陸全方位的威脅；該司令部每天與日本、菲...

冷眼集／告洋狀罵在野 不如誠心溝通

攸關一點二五兆元的政院版國防特別預算條例再度被藍白封殺，賴政府著急，美方也高度關注。自從賴清德總統宣布軍購特別預算以來，...

為軍購案喊話 AIT處長盼台灣放下黨派歧見

行政院版軍購特別條例尚未在立法院付委，美國在台協會（AIT）處長谷立言接受天下雜誌專訪時表示，期待立法院進行充分且有力的...

當谷立言面 卓揆轟在野擋軍購

行政院長卓榮泰昨天當著美國在台協會處長谷立言的面談國防軍購預算，他表示，四百億美元、一點二五兆元的強化防衛韌性國防預算與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。