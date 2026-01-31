美印太副司令：聯手台日菲 對抗陸網攻

美國印太司令部副司令魯德廿九日在聯邦參院情報委員會人事聽證會中說，美國正面臨中國大陸全方位的威脅；該司令部每天與日本、菲律賓及台灣合作對抗網攻。

魯德還說，印太司令部已有周密策略與行動計畫；該司令部也向區域盟友與夥伴派駐聯絡官，以持續接觸。他獲川普提名，出掌美國國安局（ＮＳＡ）及「網路司令部」。

若魯德的新人事案過關，他將兼任國安局長和網路司令部司令。被問到若台海發生衝突，自己將如何平衡這兩個角色？他直言，這需持續評估情勢，理解這兩個單位間的角色分工與各自擁有的能力。

對由美國、英國、澳洲、紐西蘭及加拿大組成的五眼聯盟，魯德說，五眼聯盟有不少他在專業上關係最密切同僚，他也高度仰賴此一合作社群；印太司令部在區域盟友及夥伴中派駐聯絡官；「我們共同行動與演訓，這是我們落實嚇阻戰略的一環」。