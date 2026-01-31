聽新聞
白版軍購草案付委 政院版仍封殺

聯合報／ 記者唐筱恬李人岳蔡晉宇劉懿萱周佑政／台北報導

行政院日前提出一點二五兆元軍購特別條例草案至今未付委，立法院昨天為本會期最後一天，藍白在人數優勢下將民眾黨團自提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案順利付委，政院版仍遭藍白封殺未交付委員會。賴清德總統昨批評，民眾黨版條例極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權。

賴總統昨視導勗勉花蓮地區三軍部隊時表示，政府會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓官兵無後顧之憂。更希望朝野政黨在國防、國家安全議題上，能放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出六款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為四千億元，採一年一期方式編列。

對於民眾黨版付委、政院版持續遭到杯葛，行政院發言人李慧芝表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。她強調，政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

李慧芝強調，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規畫、悖離軍購實務，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更會衍生嚴重後遺症、影響台灣永續戰力。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團相當尊重在野黨所提的軍購特別條例版本，歡迎其他的版本一起來比較，並無反對一起付委審查，但遺憾在野黨仍一意孤行，在立院會期最後一天繼續封殺政院版軍購特別條例。

民眾黨團總召黃國昌說，他要提醒民進黨團，院會已經通過決議，要求賴清德總統必須針對軍購案到立法院報告，在總統還沒有報告前，民進黨團就把政院版本付委恐怕不是很妥當。

政院版 特別條例 國家安全 賴清德 黃國昌 軍購

