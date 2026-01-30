海鯤艦展開潛航測試 專家：關鍵驗證科目還未登場

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台船發布海鯤艦下潛至水面下的照片。旅美軍事專家梅復興表示，真正關鍵項目，包括使用呼吸管進行充電、以及水下噪音等測試，若能順利進行，海鯤艦就應該較容易通過海測。圖／台船提供
台船發布海鯤艦下潛至水面下的照片。旅美軍事專家梅復興表示，真正關鍵項目，包括使用呼吸管進行充電、以及水下噪音等測試，若能順利進行，海鯤艦就應該較容易通過海測。圖／台船提供

國造潛艦海鯤艦連續兩天出海執行潛航測試。旅美軍事專家梅復興表示，海鯤艦開始執行潛航固然是正面消息，不過真正值得注意的關鍵項目，包括使用呼吸管進行充電、以及水下噪音等測試，若這些項目能順利進行，海鯤艦就應該較容易通過海測。

海鯤艦昨日進行首次潛航測試，今日再次出海，進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司也首度公布「海鯤艦」潛航測試的照片，並預告將逐次執行各項表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測試項目。

梅復興在臉書發表貼文表示，海鯤艦開始順利執行潛航測試，是潛艦國造案正面的消息。不過，目前執行的不同深度潛航測試固然重要，潛航測試階段真正值得注意的幾個關鍵項目還未上場。

他指出，這些直接攸關海鯤艦能否有效執行作戰任務的項目包括：使用呼吸管進行充電的相關測試項目；這與該艦所採用的6部柴油機構型與排煙設計有關。

其次，必須測試水下聲學特徵 (噪音) 是否符合設計目標與台海作戰需求。這往往是新的潛艦設計中最難以預測和掌握的風險。梅復興舉例，當年澳洲柯林斯級潛艦就曾出現導生噪音的問題，一直無法得到控制，最後還是請美國海軍協助才終於解決。

梅復興認為，假如不出現上述問題，海鯤艦就應該較容易通過海測。呼籲外界密切關注後續進展，並給予辛勤的潛艦國造工作與測試人員鼓勵與支持。

