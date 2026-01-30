海鯤艦再次出海「淺水潛航測試」 台船首度公布潛航照片
國造潛艦「海鯤艦」昨天首次執行潛航測試後，今天再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司也首度公布「海鯤艦」潛航測試的照片。
根據台船公布的2張照片，海鯤艦在航行過程中啟動下潛程序，並潛至潛望鏡深度，海鯤艦帆罩上的「711」舷號清晰可見，海鯤艦也順利潛至潛望鏡深度，伸放光電桅和呼吸管。
台船發布新聞稿表示，繼昨日完成「首次下潛」後，今日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。
台船表示，將持續依測試程序書，循序漸進逐次執行各項表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測試項目，以驗證全艦功能與性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。
基於保密緣故，台船並未進一步詳述測試的潛航深度。
