快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

海鯤艦再次出海「淺水潛航測試」 台船首度公布潛航照片

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦「海鯤艦」再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司首度公布「海鯤艦」潛航測試的照片。圖／台船公司提供
國造潛艦「海鯤艦」再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司首度公布「海鯤艦」潛航測試的照片。圖／台船公司提供

國造潛艦海鯤艦」昨天首次執行潛航測試後，今天再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司也首度公布「海鯤艦」潛航測試的照片。

根據台船公布的2張照片，海鯤艦在航行過程中啟動下潛程序，並潛至潛望鏡深度，海鯤艦帆罩上的「711」舷號清晰可見，海鯤艦也順利潛至潛望鏡深度，伸放光電桅和呼吸管。

台船發布新聞稿表示，繼昨日完成「首次下潛」後，今日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。

台船表示，將持續依測試程序書，循序漸進逐次執行各項表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測試項目，以驗證全艦功能與性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

基於保密緣故，台船並未進一步詳述測試的潛航深度。

國造潛艦「海鯤艦」再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司首度公布「海鯤艦」潛航測試的照片。圖／台船公司提供
國造潛艦「海鯤艦」再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司首度公布「海鯤艦」潛航測試的照片。圖／台船公司提供

海鯤艦 潛艦 台船

延伸閱讀

賴總統批民眾黨版軍購條例侵犯行政權 黨產條例復辟讓改革走回頭路

海鯤艦第二次出海潛航安全返港 比首度潛航提早返航1小時

影／海鯤潛艦趕進度二次出海潛航 軍迷岸邊加油

下潛50公尺達標！海鯤艦首潛成功 今續航測挑戰深潛能力

相關新聞

海鯤艦第二次出海潛航安全返港 比首度潛航提早返航1小時

國造潛艦海鯤艦今天第二次出海潛航測試，至下午4時20分安全返回高雄港。這趟出海潛航測試歷時6個多小時，比昨天首次度出海潛航，提早...

會晤航太產業人士談及海鯤號 卓榮泰喊跨出關鍵一步：我們就是浮上來了

行政院長卓榮泰今天下午參訪晟田科技並與航太產業人士座談，致詞時開宗明義談及海鯤號，指「我們就是浮上來了」，在探索海洋的課...

台灣海纜屢遭斷 義大利專家：大陸恐藉此發動認知戰

台灣海底電纜屢遭破壞，義大利學者李澳林接受中央社專訪指出，除關注技術層面，更應嚴防中國藉此發動認知戰，分化台灣社會民心。...

台船發布海鯤艦下潛照 對外證實順利完成預設目標

國造原型潛艦海鯤艦29日順利完成首次淺水潛航測試，今天隨即再度出海第二次潛航測試，歷時6小時安全返港。台船公司今晚發布...

海鯤艦再次出海「淺水潛航測試」 台船首度公布潛航照片

國造潛艦「海鯤艦」昨天首次執行潛航測試後，今天再次出海進行「淺水潛航測試」，順利完成預設目標。台船公司也首度公布「海鯤艦...

海鯤號完成首航測試 卓榮泰：勇於突破總預算未審困境

行政院長卓榮泰30日出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」。他提到，國造潛艦海鯤號完成首次潛航測試，具劃時代意義。行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。