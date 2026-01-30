海鯤號完成首航測試 卓榮泰：勇於突破總預算未審困境

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
國造潛艦海鯤艦29日首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦29日首度進行潛航測試，官兵在甲板進行潛航前最後準備。記者劉學聖／攝影

行政院卓榮泰30日出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」。他提到，國造潛艦海鯤號完成首次潛航測試，具劃時代意義。行政團隊向國人承諾，為達成目標會勇往直前，突破草案與2026年度中央政府總預算未於立法院審議的困境。

卓榮泰表示，約一年前，他出席長濱艦交船、蘇澳艦命名下水、PP10096及PP3525交船聯合典禮，見證政府落實「國艦國造」目標，其中PP10096巡防艇在此次緝毒行動中，完成攔截任務，發揮關鍵作用。

國造潛艦海鯤號29日完成首次潛航測試，卓榮泰指出，此舉展現政府與人民守衛自己海域及疆土的決心，具劃時代意義，以及政府政策明確、資源分配到位，才能逐一實現所規劃事項。

卓榮泰指出，賴清德總統常言為保障國家安全，行政院任務是籌組強而有力、現代化的戰鬥部隊，以保障國家憲政體制、社會制度及人民生活方式。

因此，政府在400億美金、1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案中，不僅要籌建「台灣之盾」，更要以AI科技，讓台灣國防跟上國際，加強我國擊殺鏈，也希望藉由採購先進技術，帶動國家國防工業同步發展。

卓榮泰說，行政團隊向國人承諾，為達成目標會勇往直前，突破草案與2026年度中央政府總預算未於立法院審議的困境。

卓榮泰 潛艦 海鯤號 行政院 立法院 賴清德

