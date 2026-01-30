台灣海纜屢遭斷 義大利專家：大陸恐藉此發動認知戰

台灣海底電纜屢遭破壞，義大利學者李澳林接受中央社專訪指出，除關注技術層面，更應嚴防中國藉此發動認知戰，分化台灣社會民心。他建議政府採「戰略溝通」因應，嚴格做到各單位口徑一致，不給對手見縫插針機會。

曾在香港任教10多年的李澳林（Aurelio Insisa）精通兩岸關係，去年曾應外交部邀訪赴台與國安外交領域高層交流，目前擔任義大利國際事務機構（IAI）資深研究員，他日前發表一篇研究報告，分析台灣海底電纜遭破壞的深層意義，是中共對台「混合威脅」（Hybrid Threats）一環，尤其涉及兩岸在資訊與論述領域的角力。

李澳林昨天接受中央社專訪表示，在2023到2025年之間，台灣海底電纜多次遭破壞，中共恐藉破壞重大基礎設施，削弱民眾對台灣政府機構的信心，因此台灣應借鑑歐盟經驗，採「戰略溝通」模式，透過加強機構間協調，傳遞一致訊息，增進公眾參與，宣導認識資訊戰，來強化應對措施。

戰略溝通（Strategic communications）是指在國安外交領域中，為實現特定戰略利益，整合協調資源，向目標受眾傳遞資訊、施加影響的過程。

李澳林認為，台灣常將切斷電纜視為較低強度的「灰色地帶作戰」，但此舉更精確來說是「混合威脅」，可能只是干擾，卻也可能是「為升級為實際衝突做準備」。許多分析探討北京對台意圖是「短期內以武力接管」，或「影響選舉達到和平統一」，他則認為中國傾向藉混合威脅推進「開放性行動」，讓北京擁有更多選項。

台灣對外聯繫共有14條國際海纜，近年多起切斷台灣海纜事件，肇事漁船皆為中國籍船長指揮。儘管如此，李澳林表示，因漁船通常會主張是「意外」，相關事件不易以危害國安追究，中國若不以正規海軍行動，部署「海上民兵」，以改裝漁船、受過軍事訓練的漁民滋事，將成台灣應對一大挑戰。

李澳林指出，混合威脅因為存在模糊空間，民進黨政府若指控中國運用民兵或民間力量滲透，北京會反稱是「炒作中國威脅論獲取政治利益」，激化厭惡綠營或總統賴清德的輿論，藉此分化台灣社會，北京也會散播不安氣氛，主張台灣政府正帶領人民走向戰爭。

因此李澳林認為，除了建設新電纜或強化韌性，台灣政府應更重視此議題牽動的兩岸「認知戰」。

不過關於所謂「2027攻台論」，李澳林對此時間表存疑，他認為解放軍一直在提升軍力，可以推論中共想確保具備攻台能力，但他認為開戰時間「不會標記在月曆上」，牽涉中國內部權力結構、美國態度等多重動態因素。

近日中共中央軍委副主席張又俠落馬引發國際熱議，李澳林坦言「外界難以窺視中國黑箱的內部」，中共軍委人事洗牌，對台是有利或有害尚無定論，很難做太長遠推論，不過中共軍委指揮權若不穩定，解放軍短期應會盡量避免立即入侵的風險，除非有特殊導火線發生。