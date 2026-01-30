影／海鯤潛艦第二次潛航測試成功返港 歷時6個多小時

國造潛艦海鯤艦連續兩天出海潛航測試，今天早上十點出港後，至下午4時20分安全返回高雄港，這趟出海潛航測試歷時6個多小時，由於兩次淺水淺水潛航測試都十分順利，預計海鯤艦很快就會再進行更深度的潛航測試，逐步增加水深，希望能趕在今年六月順利交艦。

據知情人士了解，由於今天高雄外海洋流較昨天湍急，海鯤艦今天也只在高雄港與左營之間的海域潛航，約距離陸地5、6海里操演，並「確定有下潛」進行測試。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。