影／海鯤潛艦第二次潛航測試成功返港 歷時6個多小時
國造潛艦海鯤艦連續兩天出海潛航測試，今天早上十點出港後，至下午4時20分安全返回高雄港，這趟出海潛航測試歷時6個多小時，由於兩次淺水淺水潛航測試都十分順利，預計海鯤艦很快就會再進行更深度的潛航測試，逐步增加水深，希望能趕在今年六月順利交艦。
據知情人士了解，由於今天高雄外海洋流較昨天湍急，海鯤艦今天也只在高雄港與左營之間的海域潛航，約距離陸地5、6海里操演，並「確定有下潛」進行測試。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。
昨天海鯤艦自高雄港第二港口出海，到左營外海約10海里處的操演區測試淺水域潛航，歷時8小時返港。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。今天海鯤艦緊接要再出航潛航測試，進行第二次潛航。許多軍事迷也到第二港口VTC塔台，觀察海鯤艦第二次出海潛航，海鯤艦也預計在短期內再度潛航測試，操演位置逐步深潛，可能視水深，往小琉球方向的海域操演。
