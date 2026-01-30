海鯤艦第二次出海潛航安全返港 比首度潛航提早返航1小時

國造潛艦海鯤艦今天第二次出海潛航測試，至下午4時20分安全返回高雄港。這趟出海潛航測試歷時6個多小時，比昨天首次度出海潛航，提早約1個小時返港。

軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦經昨天第一次測試順利，今天出海測試應下潛50公尺至100公尺，測試重點擺在靜音和水中懸停部分。他說，可能昨天首次出海測試的項目做得比較多，今天第二次潛航測試才可以提前返港。

紀東昀說，海鯤艦昨天下潛50公尺，依計畫完成聲納、動力和水下計程儀等3大項測試，今天緊接再測試，應是要逐步增加水深，往下潛100公尺測試，如果順利，會再繼續進行深水域測試。

不過，據知情人士了解，由於今天高雄外海洋流比昨天較急，海鯤艦今天也只在高雄港與左營之間的海域操演，在距離陸地約5、6海里下潛，並「確定有下潛」測試。