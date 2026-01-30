GCTF艱困環境重症照護種子教官培訓 強化台灣韌性

快訊

中央社／ 台北30日電

美國在台協會今天指出，全球合作暨訓練架構（GCTF）推出的「GCTFConnect艱困環境重症照護種子教官培訓課程」在新北、高雄舉行，共有50名台灣醫療從業人員及6名國際講師參與，強化台灣面對災害的韌性與應變能力。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿指出，GCTF Connect艱困環境重症照護種子教官培訓課程由50名台灣醫療從業人員及6名「野外與緊急醫療顧問公司」（Wilderness & Emergency Medicine Consulting,WEMC）的國際講師參與，學員在豐富扎實的課程中，學習如何在艱困的環境有效應用最新技術進行災難照護。

AIT表示，為期5天的種子教官培訓課程19日至23日在新北市舉行，接著於26日至30日在高雄舉行，致力提升台灣的病患照護能力和社會整體的第一線災害應變能量。

美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil Gibson）於高雄場開幕典禮致詞時表示，針對艱困環境進行培訓，能有效確保醫事人員與第一線反應員，在傳統資源、基礎設施和支援系統通通缺乏或嚴重受限的情況下，照常提供有效的醫療照護；這樣的訓練不僅能建立韌性，也能強化批判性思考和即時應變能力，有助於醫護人員在高度壓力下做出正確決策，並妥善分配照護優先順序。

張子霖進一步指出，這些努力最終都將提升台灣整體的防災整備與應變能力，在最艱難的情況下，守護民眾的健康與台灣的安全。

AIT說明，在內政部消防署、國防部軍醫局、新北市與高雄市消防局，以及台灣災難醫療隊發展協會的支持下，「GCTF Connect艱困環境重症照護種子教官培訓課程」正持續強化台灣跨機關、跨專業的協作能力，確保醫療、救援與安全人員在複雜又緊急的情況中順暢協調、齊心合作。

AIT指出，種子教官培訓課程藉由第一手的實務模擬與臨床技能培訓，幫助醫護人員獲得關鍵的緊急醫療照護能力，並建立可擴展的醫療訓練架構，進一步提升台灣災難醫療的整體韌性。

美國在台協會 AIT 醫護人員 國防部

