會晤航太產業人士談及海鯤號 卓榮泰喊跨出關鍵一步：我們就是浮上來了

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
行政院長卓榮泰與高雄航太產業人士座談提及海鯤號，他表示「我們就是浮上來了」。記者郭韋綺／攝影
行政院卓榮泰今天下午參訪晟田科技並與航太產業人士座談，致詞時開宗明義談及海鯤號，指「我們就是浮上來了」，在探索海洋的課題上，我們的潛艦製造技術已跨出關鍵一步，已經和過去截然不同。

卓榮泰說，未來在台船所有工程師與同仁更精密的作業下，會持續進行必要的檢測與試驗。至少在昨天水密性以及平衡穩定性，已得到預期的初步成果，這也代表我們的潛艦製造技術已經跨出關鍵一步。

另在競逐太空方面，卓榮泰指今天晟田公司謝董事長陪他走了一圈，解了他長久的疑惑，過去他搭飛機降落時看著飛機的輪胎與起落架，飛機如此龐大、起落架卻能承受巨大負荷。而Airbus 三系列飛機絕大多數比例的起落架，原來都在這裡生產的。

卓表示，行政院提出的「強化韌性國防軍購特別條例」中，除了打造台灣之盾、台灣之矛，我們還需要引進更多AI技術，發展更精準的新式武器，強化擊殺鏈的功能。此外即總統一再強調，要發展國防相關零組件產業。

他說，要發展國防產業，第一線就是要讓政府與軍工產業緊密連結，破除過去多年來不敢奢望台灣在全球國防軍工產業中占有關鍵地位的限制。未來特別軍購預算若能順利推動，勢必會創造全新景象。「我也希望立法院能看見這一點，不要低估國內軍工產業的重要性，尤其是航太科技產業」。

卓榮泰表示，我們擁有良好的高科技製造基礎，也有AI新十大建設作為發展計畫，全國各地持續推動基礎建設，同時有能力將台灣進軍太空的腳步再往上推升。

國防 卓榮泰 行政院 海鯤號

