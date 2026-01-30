賴總統勗勉花蓮地區部隊 「鏟子超人」光復救災臂章成焦點

賴清德總統今天視導花蓮地區三軍部隊，感謝花防部官兵在去年光復救災行動中，展現勤訓的成果，花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。

賴總統在致詞時感謝官兵在過去一年來堅守崗位、全年無休保衛國家。也感謝官兵平時精進戰訓本務，守護花東地區。他指出，從去年到現在，花防部在漢光演習以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。

花防部在去年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌第二作戰區以及來自各軍種支援的近萬人次救災兵力與機具，前後達一個多月。賴總統餐會上，參與救災官兵配戴的救災紀念臂章也難得亮相。

救災官兵配戴的第一款臂章為花防部製作，圓形章體以鏟子為主體、中央山脈及光復火車站為背景，並有「ROCA 2TO」（中華民國陸軍第二作戰區）及「GUANGFU」（光復）字樣。

另一款為國防部製作，頒發給全軍所有曾經參與救災官兵的小型橫幅章，採橫式設計，同樣以象徵鏟子超人為鏟子為主體，並以飛翼代表不分地區遠近，馳援花蓮的積極行動，並有「2025.9.24」及「@光復RELIFE」字樣，以紀念此次救災行動。