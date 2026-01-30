快訊

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

台灣第一代女諧星近況曝光！竟已是東區億萬富婆

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統勗勉花蓮地區部隊 「鏟子超人」光復救災臂章成焦點

聯合報／ 記者李人岳／花蓮即時報導
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，呼籲朝野政黨放下歧見，支持爭取更多預算。花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。記者李人岳／攝影
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，呼籲朝野政黨放下歧見，支持爭取更多預算。花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。記者李人岳／攝影

賴清德總統今天視導花蓮地區三軍部隊，感謝花防部官兵在去年光復救災行動中，展現勤訓的成果，花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。

賴總統在致詞時感謝官兵在過去一年來堅守崗位、全年無休保衛國家。也感謝官兵平時精進戰訓本務，守護花東地區。他指出，從去年到現在，花防部在漢光演習以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。

花防部在去年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌第二作戰區以及來自各軍種支援的近萬人次救災兵力與機具，前後達一個多月。賴總統餐會上，參與救災官兵配戴的救災紀念臂章也難得亮相。

救災官兵配戴的第一款臂章為花防部製作，圓形章體以鏟子為主體、中央山脈及光復火車站為背景，並有「ROCA 2TO」（中華民國陸軍第二作戰區）及「GUANGFU」（光復）字樣。

另一款為國防部製作，頒發給全軍所有曾經參與救災官兵的小型橫幅章，採橫式設計，同樣以象徵鏟子超人為鏟子為主體，並以飛翼代表不分地區遠近，馳援花蓮的積極行動，並有「2025.9.24」及「@光復RELIFE」字樣，以紀念此次救災行動。

漢光演習 馬太鞍溪 花蓮 鏟子超人 賴清德

延伸閱讀

勗勉三軍喊給最大支持 賴總統：盼朝野在國防上爭取更多預算

影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

相關新聞

賴總統勗勉花蓮地區部隊 「鏟子超人」光復救災臂章成焦點

賴清德總統今天視導花蓮地區三軍部隊，感謝花防部官兵在去年光復救災行動中，展現勤訓的成果，花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章...

影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並致贈加菜金。賴清德總統在致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部， 在「漢光...

軍購特條例僅白營版付委 政院：院版才能真正建立國防所需戰力

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。行政院...

勗勉三軍喊給最大支持 賴總統：盼朝野在國防上爭取更多預算

農曆春節前夕，賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊。賴總統感謝當地三軍官兵在光復救災及去年的中共環台軍演中，展現勤訓成果...

民眾黨版軍購特別條例付委 李文忠建議四大辯論議題

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。退輔會...

海鯤艦首潛下潛50公尺達標 今再出航挑戰深潛能力

國造潛艦海鯤艦昨天順利完成首次淺水潛航測試，預定今天再出航潛航。軍事觀察學者紀東昀認為，海鯤艦昨天下潛50公尺，依計畫完成聲納、動力和水下計程儀等3大項測試，今天緊接再測試，應是要逐步增加水深，可能往下潛100公尺測試，如果順利，會再繼續深水域測試。 昨天海鯤艦自高雄港第二港口出海，到左營外海約10海里處的操演區測試淺水域潛航，歷時8小時返港。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。據消息傳出，今天海鯤艦緊接要再出航潛航測試，今天上午9時，海軍陸戰隊2艘M109突擊艇及兵力也到高雄港第二港口報到，二港口航道清空，海巡署也派船艦就位，等候戒護海鯤艦出航。許多軍事迷已到第二港口，觀察海鯤艦第二次出海潛航。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。