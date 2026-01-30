快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

勗勉三軍喊給最大支持 賴總統：盼朝野在國防上爭取更多預算

聯合報／ 記者李人岳／花蓮即時報導
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，並赴防空792旅視察天弓三型飛彈，登上射控指揮車了解防空接戰程序。記者陳正興／攝影
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，並赴防空792旅視察天弓三型飛彈，登上射控指揮車了解防空接戰程序。記者陳正興／攝影

農曆春節前夕，賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊。賴總統感謝當地三軍官兵在光復救災及去年的中共環台軍演中，展現勤訓成果和堅實戰力，讓社會感到安心放心。他並再次呼籲朝野政黨放下歧見，為我們的子弟兵爭取更多預算。另一方面，花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。

賴總統在國安會秘書長吳釗燮、副秘書長李問、諮詢委員劉得金及國防部長顧立雄等官員陪同下，以一個上午時間視導空軍防空792旅第613營防空飛彈連、海軍海鋒大隊以及花東防衛指揮部。

賴總統在防空792旅視察天弓三型飛彈，並登上射控指揮車了解防空接戰程序，並在海鋒大隊視察機動飛彈車組。最後在花防部與駐地官兵會餐。

他在致詞時感謝官兵在過去一年來堅守崗位、全年無休保衛國家。也感謝官兵平時精進戰訓本務，守護花東地區。他指出，從去年到現在，花防部在漢光演習、立即備戰操演、基地任務、以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。

尤其在去年年底，中國大陸進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

賴總統強調，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。更希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上，放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

花防部在去年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌第二作戰區以及來自各軍種支援的近萬人次救災兵力與機具，前後達一個多月。賴總統餐會上，參與救災官兵配戴的救災紀念臂章也難得亮相。

救災官兵配戴的第一款臂章為花防部製作，圓形章體以鏟子為主體、中央山脈及光復火車站為背景，並有「ROCA 2TO」 (中華民國陸軍第二作戰區)及「GUANGFU」(光復)字樣。另一款為國防部製作，頒發給全軍所有曾經參與救災官兵的小型橫幅章，採橫式設計，同樣以象徵鏟子超人為鏟子為主體，並以飛翼代表不分地區遠近，馳援花蓮的積極行動，並有「2025.9.24」及「@光復RELIFE」字樣，以紀念此次救災行動。

賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，並赴海軍海鋒大隊視察機動飛彈車。圖／國防部提供
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，並赴海軍海鋒大隊視察機動飛彈車。圖／國防部提供
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，呼籲朝野政黨放下歧見，支持爭取更多預算。花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。記者李人岳／攝影
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，呼籲朝野政黨放下歧見，支持爭取更多預算。花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。記者李人岳／攝影
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，並在花防部與官兵會餐。記者陳正興／攝影
賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊，並在花防部與官兵會餐。記者陳正興／攝影

國防部 天弓三型飛彈 賴清德

延伸閱讀

影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

現任總統告國稅局和財政部！川普為稅務資料外洩興訟 求償100億美元

促綠簽先動支新興計畫預算決議 傅崐萁喊話賴總統、卓揆別再負隅頑抗

致函響應教宗文告 賴總統：武力脅迫改變台灣現狀無法帶來和平

相關新聞

影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並致贈加菜金。賴清德總統在致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部， 在「漢光...

勗勉三軍喊給最大支持 賴總統：盼朝野在國防上爭取更多預算

農曆春節前夕，賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊。賴總統感謝當地三軍官兵在光復救災及去年的中共環台軍演中，展現勤訓成果...

民眾黨版軍購特別條例付委 李文忠建議四大辯論議題

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。退輔會...

海鯤艦首潛下潛50公尺達標 今再出航挑戰深潛能力

國造潛艦海鯤艦昨天順利完成首次淺水潛航測試，預定今天再出航潛航。軍事觀察學者紀東昀認為，海鯤艦昨天下潛50公尺，依計畫完成聲納、動力和水下計程儀等3大項測試，今天緊接再測試，應是要逐步增加水深，可能往下潛100公尺測試，如果順利，會再繼續深水域測試。 昨天海鯤艦自高雄港第二港口出海，到左營外海約10海里處的操演區測試淺水域潛航，歷時8小時返港。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。據消息傳出，今天海鯤艦緊接要再出航潛航測試，今天上午9時，海軍陸戰隊2艘M109突擊艇及兵力也到高雄港第二港口報到，二港口航道清空，海巡署也派船艦就位，等候戒護海鯤艦出航。許多軍事迷已到第二港口，觀察海鯤艦第二次出海潛航。

影／海鯤潛艦今2次潛航 隨行戒護證實昨已下潛：沒多久就浮上來

國造潛艦海鯤艦緊接昨天的首次潛航，今天上午9時40分，再度現身高雄港第二港口，出海第二次潛航測試。軍事迷在岸邊大呼加油。

影／海鯤潛艦趕進度二次出海潛航 軍迷岸邊加油

國造潛艦海鯤艦昨天進行首度下潛測試後，今天上午十點再度出海進行潛航測試，將繼續驗證各項潛航深度與IPMS載台整合情況，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。