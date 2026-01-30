勗勉三軍喊給最大支持 賴總統：盼朝野在國防上爭取更多預算
農曆春節前夕，賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊。賴總統感謝當地三軍官兵在光復救災及去年的中共環台軍演中，展現勤訓成果和堅實戰力，讓社會感到安心放心。他並再次呼籲朝野政黨放下歧見，為我們的子弟兵爭取更多預算。另一方面，花防部官兵配戴的光復救災紀念臂章，也成為矚目焦點。
賴總統在國安會秘書長吳釗燮、副秘書長李問、諮詢委員劉得金及國防部長顧立雄等官員陪同下，以一個上午時間視導空軍防空792旅第613營防空飛彈連、海軍海鋒大隊以及花東防衛指揮部。
賴總統在防空792旅視察天弓三型飛彈，並登上射控指揮車了解防空接戰程序，並在海鋒大隊視察機動飛彈車組。最後在花防部與駐地官兵會餐。
他在致詞時感謝官兵在過去一年來堅守崗位、全年無休保衛國家。也感謝官兵平時精進戰訓本務，守護花東地區。他指出，從去年到現在，花防部在漢光演習、立即備戰操演、基地任務、以及光復救災等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。
尤其在去年年底，中國大陸進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。
賴總統強調，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。更希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上，放下歧見，為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。
花防部在去年9月光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌第二作戰區以及來自各軍種支援的近萬人次救災兵力與機具，前後達一個多月。賴總統餐會上，參與救災官兵配戴的救災紀念臂章也難得亮相。
救災官兵配戴的第一款臂章為花防部製作，圓形章體以鏟子為主體、中央山脈及光復火車站為背景，並有「ROCA 2TO」 (中華民國陸軍第二作戰區)及「GUANGFU」(光復)字樣。另一款為國防部製作，頒發給全軍所有曾經參與救災官兵的小型橫幅章，採橫式設計，同樣以象徵鏟子超人為鏟子為主體，並以飛翼代表不分地區遠近，馳援花蓮的積極行動，並有「2025.9.24」及「@光復RELIFE」字樣，以紀念此次救災行動。
