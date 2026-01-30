影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並致贈加菜金。賴清德總統在致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部， 在「漢光演習」、「立即備戰操演」、 「基地任務」、以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，給予部隊最大的肯定。

面對去年中國進行環台軍演， 賴清德肯定，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。