快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

攝影中心／ 記者陳正興／花蓮採訪即時報導
賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並與官兵一起合影。記者陳正興／攝影
賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並與官兵一起合影。記者陳正興／攝影

賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並致贈加菜金。賴清德總統在致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部， 在「漢光演習」、「立即備戰操演」、 「基地任務」、以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，給予部隊最大的肯定。

面對去年中國進行環台軍演， 賴清德肯定，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。

期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。

賴清德總統期勉部隊，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、 有戰力」鋼鐵勁旅。政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安國防、國家安全議題上， 放下歧見，為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

賴清德總統（右二）上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，視察部隊整備狀況。記者陳正興／攝影
賴清德總統（右二）上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，視察部隊整備狀況。記者陳正興／攝影
花蓮地區部隊，天弓三型飛彈積極準備，保持警戒。記者陳正興／攝影
花蓮地區部隊，天弓三型飛彈積極準備，保持警戒。記者陳正興／攝影
賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，舉杯向官兵致意。記者陳正興／攝影
賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，舉杯向官兵致意。記者陳正興／攝影

賴清德 漢光演習 花蓮

延伸閱讀

促綠簽先動支新興計畫預算決議 傅崐萁喊話賴總統、卓揆別再負隅頑抗

挑戰萬年柯總召！蔡其昌：賴總統沒有到勸進 只希望多點承擔

最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

陸國防部：台資通電軍 是大陸國安機關通緝的罪犯

相關新聞

影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並致贈加菜金。賴清德總統在致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部， 在「漢光...

民眾黨版軍購特別條例付委 李文忠建議四大辯論議題

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。退輔會...

海鯤艦首潛下潛50公尺達標 今再出航挑戰深潛能力

國造潛艦海鯤艦昨天順利完成首次淺水潛航測試，預定今天再出航潛航。軍事觀察學者紀東昀認為，海鯤艦昨天下潛50公尺，依計畫完成聲納、動力和水下計程儀等3大項測試，今天緊接再測試，應是要逐步增加水深，可能往下潛100公尺測試，如果順利，會再繼續深水域測試。 昨天海鯤艦自高雄港第二港口出海，到左營外海約10海里處的操演區測試淺水域潛航，歷時8小時返港。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。據消息傳出，今天海鯤艦緊接要再出航潛航測試，今天上午9時，海軍陸戰隊2艘M109突擊艇及兵力也到高雄港第二港口報到，二港口航道清空，海巡署也派船艦就位，等候戒護海鯤艦出航。許多軍事迷已到第二港口，觀察海鯤艦第二次出海潛航。

影／海鯤潛艦今2次潛航 隨行戒護證實昨已下潛：沒多久就浮上來

國造潛艦海鯤艦緊接昨天的首次潛航，今天上午9時40分，再度現身高雄港第二港口，出海第二次潛航測試。軍事迷在岸邊大呼加油。

影／海鯤潛艦趕進度二次出海潛航 軍迷岸邊加油

國造潛艦海鯤艦昨天進行首度下潛測試後，今天上午十點再度出海進行潛航測試，將繼續驗證各項潛航深度與IPMS載台整合情況，今...

下潛50公尺達標！海鯤艦首潛成功 今續航測挑戰深潛能力

國造潛艦海鯤艦昨天順利完成首次淺水潛航測試，預定今天再出航潛航。軍事觀察學者認為，緊接的測試，是要再逐步測試更深度潛航能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。