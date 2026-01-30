聽新聞
影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源
賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並致贈加菜金。賴清德總統在致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部， 在「漢光演習」、「立即備戰操演」、 「基地任務」、以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，給予部隊最大的肯定。
面對去年中國進行環台軍演， 賴清德肯定，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。
期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。
賴清德總統期勉部隊，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、 有戰力」鋼鐵勁旅。政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安國防、國家安全議題上， 放下歧見，為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。
