快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

民眾黨版軍購特別條例付委 李文忠建議四大辯論議題

聯合報／ 記者李人岳／高雄即時報導
民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。圖／聯合報系資料照片
民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。圖／聯合報系資料照片

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。退輔會前副主委李文忠建議，這次特別預算提出的正當性及必要性？是否滿足台海防衛戰略構想嗎？吻合不對襯需求？美國政府的程序走完了嗎？都是立委在委員會該好好大辯論的議題。

李文忠在臉書貼文表示，民眾黨很認真提出國防「特別條例」版本，主張包括，一、遵守建案規劃流程，經過系統分析，提出成本效益分析，二、明確化採購項目、金額、籌獲期程、維持成本，三、強化不對稱的戰略邏輯，四、在各個階段滿足國會監督機制。至於為什麼總額上限從1.25兆下調到4000億，專業考慮為何不清楚。國民黨也考慮跟進提出版本，該黨黨員中退役將校濟濟多士，應該有能力提出更專業的建議。政府別無選擇允宜正面看待，希望能逐漸推進付委討論。

李文忠說，本來現在不是提出特別預算的好時機，一、「疑川論」在民主盟邦風行包括台灣，二、朝野惡鬥不止，只有仇視、醜化、汙辱，不見溝通、協調、妥協，三、老美因為軍工製造能量不足，部份軍售裝備延遲交付，四、軍方戰略清通能力不足。但台海形勢詭譎，中華民國面對愈來愈嚴峻而迫切地武力威脅，不能不嚴肅面對，建軍備戰。

李文忠說，在野黨及各界提出許多好問題，譬如，一、提出特別預算的正當性及必要性為何？二、滿足台海防衛戰略構想嗎？三、吻合不對襯需求嗎？四、美國政府內部的程序走完了嗎？以上都是在立院委員會階段朝野應該好好大辯論的議題，當然可以據此刪除、刪減或凍結，但連付委都不肯，國人如何了解？這無論如何說不過去！

李文忠說，美國國防部「國防戰略」清楚宣示，「美國並無義務在各處獨自採取行動肩承重任。」如果連美國、北約、日韓的國防預算都在往GDP 5%邁進，面對最嚴重敵情威脅的台灣仍沈溺於無止境的對抗，國防預算停滯不前，傷害國家生存及安全的責任在野能承擔得起嗎？當然也要提醒政府，川普很難搞，但要求很簡單，台灣內部的問題自己搞定。

李文忠 國防預算 美國國防

延伸閱讀

民眾黨版軍購特別條例付委審查 政院版在野續封殺

最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

李文忠：希望台灣有更多像蔣經國這樣的領導者

仿美軍公文逐段標密等 李文忠：別出心裁的規定 為國軍憂心

相關新聞

影／賴總統勗勉花蓮部隊 盼朝野政黨放下歧見挹注國防預算與資源

賴清德總統上午前往花蓮，勗勉花蓮地區部隊，並致贈加菜金。賴清德總統在致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部， 在「漢光...

勗勉三軍喊給最大支持 賴總統：盼朝野在國防上爭取更多預算

農曆春節前夕，賴清德總統赴花蓮地區勗勉當地三軍部隊。賴總統感謝當地三軍官兵在光復救災及去年的中共環台軍演中，展現勤訓成果...

民眾黨版軍購特別條例付委 李文忠建議四大辯論議題

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。退輔會...

海鯤艦首潛下潛50公尺達標 今再出航挑戰深潛能力

國造潛艦海鯤艦昨天順利完成首次淺水潛航測試，預定今天再出航潛航。軍事觀察學者紀東昀認為，海鯤艦昨天下潛50公尺，依計畫完成聲納、動力和水下計程儀等3大項測試，今天緊接再測試，應是要逐步增加水深，可能往下潛100公尺測試，如果順利，會再繼續深水域測試。 昨天海鯤艦自高雄港第二港口出海，到左營外海約10海里處的操演區測試淺水域潛航，歷時8小時返港。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。據消息傳出，今天海鯤艦緊接要再出航潛航測試，今天上午9時，海軍陸戰隊2艘M109突擊艇及兵力也到高雄港第二港口報到，二港口航道清空，海巡署也派船艦就位，等候戒護海鯤艦出航。許多軍事迷已到第二港口，觀察海鯤艦第二次出海潛航。

影／海鯤潛艦今2次潛航 隨行戒護證實昨已下潛：沒多久就浮上來

國造潛艦海鯤艦緊接昨天的首次潛航，今天上午9時40分，再度現身高雄港第二港口，出海第二次潛航測試。軍事迷在岸邊大呼加油。

影／海鯤潛艦趕進度二次出海潛航 軍迷岸邊加油

國造潛艦海鯤艦昨天進行首度下潛測試後，今天上午十點再度出海進行潛航測試，將繼續驗證各項潛航深度與IPMS載台整合情況，今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。