影／海鯤潛艦今2次潛航 隨行戒護證實昨已下潛：沒多久就浮上來
國造潛艦海鯤艦緊接昨天的首次潛航，今天上午9時40分，再度現身高雄港第二港口，出海第二次潛航測試。軍事迷在岸邊大呼加油。
軍事觀察學者紀東昀表示，海鯤艦昨天下潛50公尺，依計畫完成聲納、動力和水下計程儀等3大項測試，今天緊接再測試，應是要逐步增加水深，可能往下潛100公尺測試，如果順利，會再繼續深水域測試。
今天上午9時40分許，海鯤艦自台船緩緩航出高雄港第二港口，由海軍等單位船艇護送出海。紀東昀認為，海鯤艦第二次潛航測試，操演位置逐步深潛，可能視水深，往小琉球方向的海域操演。
昨天海鯤艦自高雄港第二港口出海，到左營外海約10海里處的操演區測試淺水域潛航，歷時8小時返港。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。
戒護海鯤艦操演的人員也證實，昨天「確實曾看到海鯤艦下潛，但沒多久就浮上來」。
