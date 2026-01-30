影／海鯤潛艦趕進度二次出海潛航 軍迷岸邊加油

國造潛艦海鯤艦昨天進行首度下潛測試後，今天上午十點再度出海進行潛航測試，將繼續驗證各項潛航深度與IPMS載台整合情況，今天上午在港口依舊有熱情軍迷前來為海鯤號加油打氣，希望測試一切順利。

國造潛艦海鯤艦昨天首度潛航測試，由海軍等船艦戒護緩緩航出高雄港第二港口，航向左營外海約10浬的操演區。據了解，海鯤艦進行淺水海域測試，約下潛50公尺，測試聲納、推進系統和水下計程儀，直到晚間近7時返航，歷時約8小時，完成首次潛航測試。