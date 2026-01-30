影／海鯤潛艦趕進度二次出海潛航 軍迷岸邊加油
國造潛艦海鯤艦昨天進行首度下潛測試後，今天上午十點再度出海進行潛航測試，將繼續驗證各項潛航深度與IPMS載台整合情況，今天上午在港口依舊有熱情軍迷前來為海鯤號加油打氣，希望測試一切順利。
國造潛艦海鯤艦昨天首度潛航測試，由海軍等船艦戒護緩緩航出高雄港第二港口，航向左營外海約10浬的操演區。據了解，海鯤艦進行淺水海域測試，約下潛50公尺，測試聲納、推進系統和水下計程儀，直到晚間近7時返航，歷時約8小時，完成首次潛航測試。
台船指出，首次執行淺水潛航測試，依海測測試程序書，順利完成潛航下潛及計畫測試項目，海鯤艦將按計畫執行後續海上測試，最終在符合安全與品質的前提下，達成全艦性能驗證與後續交艦目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言