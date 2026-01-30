快訊

2026最大的敵人不是王世堅？「民調大贏」蔣萬安說話了

一旁就是加油站！台中北屯寢具店大火 消防多個分隊灌救中

呂秋遠逼墮胎、離職判賠60萬 女律師林沄蓁落淚：謝謝法官看到真相

中共33機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北30日電

潛艦國造原型艦海鯤艦昨天完成首次淺水潛航測試，國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲26架次共機，其中19架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及6艘共艦、1艘公務船，總計中共33機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天下午1時35分至昨天晚間8時20分，在台灣海峽空域偵獲中共23架次主、輔戰機及無人機，其中18架次逾越海峽中線。

國軍於昨天上午8時45分至昨天下午1時15分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共1架輔戰機。國軍另於昨天下午3時25分至昨天晚間8時在台灣防空識別區（ADIZ）之外的台灣北部空域偵獲中共2架次輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

相關新聞

下潛50公尺達標！海鯤艦首潛成功 今續航測挑戰深潛能力

國造潛艦海鯤艦昨天順利完成首次淺水潛航測試，預定今天再出航潛航。軍事觀察學者認為，緊接的測試，是要再逐步測試更深度潛航能...

影／海鯤潛艦今2次潛航 隨行戒護證實昨已下潛：沒多久就浮上來

國造潛艦海鯤艦緊接昨天的首次潛航，今天上午9時40分，再度現身高雄港第二港口，出海第二次潛航測試。軍事迷在岸邊大呼加油。

影／海鯤潛艦趕進度二次出海潛航 軍迷岸邊加油

國造潛艦海鯤艦昨天進行首度下潛測試後，今天上午十點再度出海進行潛航測試，將繼續驗證各項潛航深度與IPMS載台整合情況，今...

鄭麗文稱第一島鏈和平從台灣出發 林濁水酸「天兵言」

國共智庫論壇平台下周舉行，國民黨主席鄭麗文日前表示，第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0，她希望這是從...

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

美商曾鎖定低空防空飛彈系統的指揮管制鏈，當時卻開出天價，陸軍不願任美商宰割，改由中科院研發 ，以逆向工程仿雷神公司哨兵雷達，整合研發性能不遜美製產品的蜂眼雷達系統，與復仇者飛彈搭配。 如今，陸軍用鷹眼，空軍用哨兵，台灣軍備有某種不得不的「土洋平衡」。

海鯤艦首度潛航 圖解潛艦測試有哪些項目 各國工期比一比

國造潛艦海鯤艦29日首度潛航測試，上午11時由海軍等船艦戒護緩緩航出高雄港第二港口，航向左營外海約10浬的操演區，直到晚間近7時返航，歷時約8小時，完成首次潛航測試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。