中共33機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

美商曾鎖定低空防空飛彈系統的指揮管制鏈，當時卻開出天價，陸軍不願任美商宰割，改由中科院研發 ，以逆向工程仿雷神公司哨兵雷達，整合研發性能不遜美製產品的蜂眼雷達系統，與復仇者飛彈搭配。 如今，陸軍用鷹眼，空軍用哨兵，台灣軍備有某種不得不的「土洋平衡」。

2026-01-30 07:30