下潛50公尺達標！海鯤艦首潛成功 今續航測挑戰深潛能力

國造潛艦海鯤艦昨天順利完成首次淺水潛航測試，預定今天再出航潛航。軍事觀察學者認為，緊接的測試，是要再逐步測試更深度潛航能力。

昨天海鯤艦自高雄港第二港口出海，到左營外海約10海里處的操演區測試淺水域潛航，歷時8小時返港。台船昨晚表示，順利達成下潛潛航計畫中的各項測試項目。

據消息傳出，今天海鯤艦緊接要再出航潛航測試，今天上午9時，海軍陸戰隊2艘M109突擊艇及兵力也到高雄港第二港口報到，二港口航道清空，海巡署也派船艦就位，等候戒護海鯤艦出航。

軍事觀察學者紀東昀及許多軍事迷已到第二港口，觀察海鯤艦第二次出海潛航。