鄭麗文稱第一島鏈和平從台灣出發 林濁水酸「天兵言」

國共智庫論壇平台下周舉行，國民黨主席鄭麗文日前表示，第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0，她希望這是從台海開始的和解、和平島鏈。民進黨前立委林濁水表示，冷戰期間中國無遠洋投射能力，第一島錬不存在軍事緊張，而是自2010年後，中國龐大艦隊、航母配合5代戰機穿梭島錬南北對鄰國威懾，緊張才形成。林濁水說，鄭麗文莫名地強調「島鏈和平」從台灣出發，不是天兵言是什麼？

林濁水在臉書貼文表示，韓國瑜以擅天兵語崛起，令正常人一頭霧水，令包括「名牌學者」的韓粉如醉如癡。如今鄭麗文毫不遜色，她說第一島鏈已非上世紀冷戰的戰爭前沿，不需要開啟冷戰2.0。而和平要由台灣啟動。

林濁水說，毫無疑問這見解之天兵和韓草包的太平島挖石油、尼泊爾位在阿爾卑斯山系出同門。

林濁水說，事實和鄭麗文強調的完全相反，冷戰期間韓戰越戰雖然打得火熱，但第一島錬根本風平浪靜。因為冷戰期間軍力上中國毫無遠洋投射能力，採取的是在距離第一島練遙遠的地方進行「近岸防衛戰略」，第一島錬根本不存在什麼軍事上的緊張關係。

林濁水說，相反的，自2010年後迄今島錬才緊張無比。而其原因正是今天中國龐大艦隊、航母接二連三下水配合5代戰機形成的遠洋投射能力後，不斷地穿梭島錬南北進行對鄰國威懾，宣布南海為核心利益，挑戰國際海洋公約，國際仲裁而在島礁上大肆填沙造陸建立軍事設施，島錬緊張才因而形成。

林濁水說，面對這樣局勢卻莫名其偉大地強調「島鏈和平」要從台灣出發，儘管鄭麗文一再被「名牌學者」讚為天人，但是所說的不是天兵言是什麼？