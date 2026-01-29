快訊

2萬箱流全台！芥花油假冒高檔義大利橄欖油牟利 黑心商交保畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台版彈簧刀 無人機發射數秒墜落

聯合報／ 記者李人岳／高雄報導
軍方首度公開發射號稱「台版彈簧刀」的攻擊型無人機中科院勁蜂一型，就發生因發射失敗墜落沙灘的意外，二人小組隨即再補射第二枚，成功擊中海上模擬標靶。記者季相儒／攝影
軍方首度公開發射號稱「台版彈簧刀」的攻擊型無人機中科院勁蜂一型，就發生因發射失敗墜落沙灘的意外，二人小組隨即再補射第二枚，成功擊中海上模擬標靶。記者季相儒／攝影

國軍春節加強戰備操演，昨日在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍陸戰隊出動「監偵型無人機」、「攻擊型無人機」和「陸用型監偵無人機」等三款新購置啟用的無人機，分別對假想敵進行偵察、標定和攻擊。不過軍方首度公開發射號稱「台版彈簧刀」的攻擊型無人機，就發生因發射失敗墜落沙灘的意外。中科院表示，將持續改善硬體可靠度。

演習想定可疑漁船以及船團接近左營海灘企圖滲透登陸，海軍陸戰隊出動特戰突擊艇前往驅離，同時放出「監偵型無人機」偵蒐兩棲登陸部隊的動態。面對敵軍滲透岸際，國軍分別從岸上陣地及海上的突擊艇發各發射一枚「攻擊型無人機」，對假想敵發動攻擊。

但由陸上二人小組發射的無人機，甫自發射筒中彈射出，就疑似因彈翼沒有完全展開，僅飛行數秒就墜落在沙灘上。二人小組隨即再補射第二枚攻擊無人機，才成功以鋼珠彈頭—攻頂方式擊中海上模擬標靶。

軍方此款「攻擊型無人機」採用中科院開發的「勁蜂一型」無人機，號稱「台版彈簧刀」。中科院解釋，海軍陸戰隊射擊第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海。有關第一架無人機翼面控制失效原因，中科院後續將持續精進改善硬體可靠度。據相關人員私下表示，這是中科院勁蜂一型無人機首次因類似狀況而失事。

海軍陸戰隊九九旅副旅長江景文上校表示，無人機部隊在所有訓練期間均採「複式配置」，當發射時有失誤，就立即補行射擊。軍方也把這種狀況處置列入訓練一環。

中科院 陸戰隊 海軍 沙灘 國軍 成功

延伸閱讀

台灣瑞典深化科技合作 聚焦量子與無人機等領域交流

台灣加入綠色無人機計畫 成美國以外唯一認證據點

監偵無人機納雄風飛彈擊殺鏈 飛手需取得5飛行證照

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

相關新聞

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域

國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」...

台版彈簧刀 無人機發射數秒墜落

國軍春節加強戰備操演，昨日在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍及陸戰隊出動「監偵型無人機」、「攻擊型無人...

新聞分析／海鯤艦6月交船？漫長考驗

國造潛艦ＩＤＳ計畫，在經歷諸多波折與延宕後，總算進至重要里程碑。眼看海鯤艦沒入水中又上浮，所有曾投注心力者，想都充滿欣慰...

藍委：若未到位勉強潛航 有安全疑慮

潛艦國造原型艦「海鯤艦」昨天首度潛航測試，國民黨立委馬文君憂安全性，若未到位而勉強潛航，將造成安全疑慮。

專家指出關鍵測試下一步 水下噪音能否低於預設標準

國造潛艦原型艦海鯤艦，昨天首度下潛，台船指海鯤艦達到此次測試預設的五十公尺潛深。專家表示，此舉的確是值得肯定的成績，也證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。