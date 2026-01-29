快訊

新聞分析／海鯤艦6月交船？漫長考驗

聯合報／ 本報記者程嘉文

國造潛艦ＩＤＳ計畫，在經歷諸多波折與延宕後，總算進至重要里程碑。眼看海鯤艦沒入水中又上浮，所有曾投注心力者，想都充滿欣慰。但首度下潛誠然是重要一步，也只是漫長旅程中一步。

此後仍有深水測試，還要確定船上系統是否都能照常運作，包括自力以聲納尋獲目標，發射魚雷（操雷）攻擊。

尤其海鯤不是水下遊艇，而是要能摧毀敵艦的殺手，靜音是無與倫比的關鍵。如果水下噪音值超出預期，即使可以潛航，開上戰場也是白白送死。

潛艦是海軍與國人數十年期盼。ＩＤＳ計畫發軔於馬英九政府後期，下定決心砸下數百億預算，必須歸功於前總統蔡英文

可惜的是，政府過度大內宣，海鯤艦還沒下水，已被側翼們吹捧成世界一流。被套上政治光環的副作用，就是強化另一方的反感。尤其二○二三年九月的「下水典禮」，接下來進度卻是不斷延宕，乃至原本帆罩船殼的「瘦馬效應」凹痕，居然神奇變為平整，在在顯示當時的典禮只是硬湊的政治秀。

前天台船預告測試進度，並表示相較各國首度造潛艦，我方耗費時程與成本算「中等」。似乎ＩＤＳ團隊終於體認到，吹捧過頭只會令外界反感。

國人與其猜測海鯤艦是否真如外傳六月交船，更該關注的是後續預算的編列情況：計畫中量產的七艘，是否現在就該編列長達十四年、金額二八四○億元的預算？由於海鯤艦是從無到有的摸索之作，很多設計是「先求有再求好」，即使所有缺陷都能找出改善之道，也勢必代表未來的量產艦，設計必然有極大變更，所需的時程與經費，現在根本無法有效估計。然而，從至今無法對外講清內容的一點二五兆元軍購特別預算看來，政府顯然早已習慣先射箭後畫靶。

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域

國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」...

台版彈簧刀 無人機發射數秒墜落

國軍春節加強戰備操演，昨日在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍及陸戰隊出動「監偵型無人機」、「攻擊型無人...

藍委：若未到位勉強潛航 有安全疑慮

潛艦國造原型艦「海鯤艦」昨天首度潛航測試，國民黨立委馬文君憂安全性，若未到位而勉強潛航，將造成安全疑慮。

專家指出關鍵測試下一步 水下噪音能否低於預設標準

國造潛艦原型艦海鯤艦，昨天首度下潛，台船指海鯤艦達到此次測試預設的五十公尺潛深。專家表示，此舉的確是值得肯定的成績，也證...

