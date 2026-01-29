新聞分析／海鯤艦6月交船？漫長考驗

國造潛艦ＩＤＳ計畫，在經歷諸多波折與延宕後，總算進至重要里程碑。眼看海鯤艦沒入水中又上浮，所有曾投注心力者，想都充滿欣慰。但首度下潛誠然是重要一步，也只是漫長旅程中一步。

此後仍有深水測試，還要確定船上系統是否都能照常運作，包括自力以聲納尋獲目標，發射魚雷（操雷）攻擊。

尤其海鯤不是水下遊艇，而是要能摧毀敵艦的殺手，靜音是無與倫比的關鍵。如果水下噪音值超出預期，即使可以潛航，開上戰場也是白白送死。

潛艦是海軍與國人數十年期盼。ＩＤＳ計畫發軔於馬英九政府後期，下定決心砸下數百億預算，必須歸功於前總統蔡英文。

可惜的是，政府過度大內宣，海鯤艦還沒下水，已被側翼們吹捧成世界一流。被套上政治光環的副作用，就是強化另一方的反感。尤其二○二三年九月的「下水典禮」，接下來進度卻是不斷延宕，乃至原本帆罩船殼的「瘦馬效應」凹痕，居然神奇變為平整，在在顯示當時的典禮只是硬湊的政治秀。

前天台船預告測試進度，並表示相較各國首度造潛艦，我方耗費時程與成本算「中等」。似乎ＩＤＳ團隊終於體認到，吹捧過頭只會令外界反感。

國人與其猜測海鯤艦是否真如外傳六月交船，更該關注的是後續預算的編列情況：計畫中量產的七艘，是否現在就該編列長達十四年、金額二八四○億元的預算？由於海鯤艦是從無到有的摸索之作，很多設計是「先求有再求好」，即使所有缺陷都能找出改善之道，也勢必代表未來的量產艦，設計必然有極大變更，所需的時程與經費，現在根本無法有效估計。然而，從至今無法對外講清內容的一點二五兆元軍購特別預算看來，政府顯然早已習慣先射箭後畫靶。