海鯤艦完成首次潛航測試 台船：海軍造艦史的歷史性時刻

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海鯤潛艦今天首次出海潛航測試，經過八小時海測晚間順利返航。台船公司表示，這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻。接續將按計畫執行海上測試，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。記者劉學聖／攝影
海鯤潛艦今天首次出海潛航測試，經過八小時海測晚間順利返航。台船公司表示，這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻。接續將按計畫執行海上測試，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦完成首次潛航測試，國防部海軍司令部方面表示，為尊重合約精神，海鯤艦測試進度等相關訊息，均由台船公司統一對外說明。台船公司表示，「海鯤軍艦」首次執行「淺水潛航測試」，已順利完成計畫測試項目。這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻。接續將按計畫執行海上測試，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。

軍方官員私下表示，潛艦是國家重要戰略裝備，「國造潛艦」從建造到測試雖然一波三折，但仍期待潛艦部隊最終能順利成軍服勤。

台船公司發布新聞稿表示，「海鯤軍艦」依測試程序書規劃，已順利完成計畫測試項目。這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻。接續將按計畫執行海上測試，在符合安全與品質之前提下，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。

台船強調，因應敵情威脅，亟需建立自主研發國造潛艦能量，發揮關鍵不對稱防衛戰力，受限於國際環境及中共因素，造艦團隊歷經十年艱困挑戰，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船指出，「海鯤軍艦」將按部就班、循序漸進，接續按計畫執行海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。

軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

海軍錦江級飛彈巡邏艦高江、湘江艦將除役

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域

國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」...

海鯤艦首次潛航…張競：應讓造艦回歸專業 勿再政治操作

國造潛艦「海鯤艦」完成首次潛航測試，中華戰略學會資深研究員張競表示，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，應該讓造艦工程回歸...

海鯤艦完成首次潛航測試 台船：海軍造艦史的歷史性時刻

國造潛艦海鯤艦完成首次潛航測試，國防部及海軍司令部方面表示，為尊重合約精神，海鯤艦測試進度等相關訊息，均由台船公司統一對...

基隆海巡隊新型百噸巡防艇成軍！高壓水砲射程95公尺 提升救災驅離能力

海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍，祈求加入...

使用陸製軟體剪輯影片遭質疑資安 陸軍：有疏失但不涉機密將加強教育

陸軍日前釋出特戰部隊執行直升機繩降的訓練影片，但被發現使用中國大陸「CapCut」剪輯軟體。陸軍司令部今天回應表示，作業...

