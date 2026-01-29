海鯤艦完成首次潛航測試 台船：海軍造艦史的歷史性時刻

國造潛艦海鯤艦完成首次潛航測試，國防部及海軍司令部方面表示，為尊重合約精神，海鯤艦測試進度等相關訊息，均由台船公司統一對外說明。台船公司表示，「海鯤軍艦」首次執行「淺水潛航測試」，已順利完成計畫測試項目。這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻。接續將按計畫執行海上測試，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。

軍方官員私下表示，潛艦是國家重要戰略裝備，「國造潛艦」從建造到測試雖然一波三折，但仍期待潛艦部隊最終能順利成軍服勤。

台船公司發布新聞稿表示，「海鯤軍艦」依測試程序書規劃，已順利完成計畫測試項目。這是我國海軍造艦史上的成就，亦為歷史性的時刻。接續將按計畫執行海上測試，在符合安全與品質之前提下，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。

台船強調，因應敵情威脅，亟需建立自主研發國造潛艦能量，發揮關鍵不對稱防衛戰力，受限於國際環境及中共因素，造艦團隊歷經十年艱困挑戰，共同齊心合力逐步克服萬難，完成首次「潛航下潛」里程碑。

台船指出，「海鯤軍艦」將按部就班、循序漸進，接續按計畫執行海上測試，最終在符合安全與品質之前提下，完成全艦性能驗證與後續交艦目標。