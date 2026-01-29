海鯤艦首次潛航…張競：應讓造艦回歸專業 勿再政治操作

國造潛艦「海鯤艦」完成首次潛航測試，中華戰略學會資深研究員張競表示，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，應該讓造艦工程回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，與其猛噴抹紅口水，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。

張競表示，海測有進展確實值得肯定，但不應沖昏了頭，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，仍然必須戒慎恐懼，步步為營繼續努力。

他進一步指出，這項進度證明「造艦靠團隊，莫迷信個人」，大事業沒有說必須靠誰才能搞定道理。台船領導階層數易其主，造艦計畫主持人走馬換將，海軍兵符如序交接，造艦計畫仍然繼續獲得進展，可見沒有一定要看誰臉色的道理，誰都不要拿蹺，人事更替絕不會讓專案垮台，政壇洗牌亦不應讓計畫生變。

張競並說，國人應讓造艦工程回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，亂射忠誠指控子彈；與其在造艦機密不斷外洩後，藉由猛噴抹紅口水掩蓋真相，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。

他並提醒，記取教訓累積經驗，千萬不要讓後續參與人員再走冤枉路。造艦專案若要達成任務目標，必須牢記「輸出許可、知識產權」，才能讓國造潛艦建構戰力順利成軍，並能維持戰備永續經營。