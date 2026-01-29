快訊

尾牙擦出火花！世界先進工程師出軌女同事 小三判賠30萬

輝達要換房東！「潤泰玉成」大樓250億元喊賣

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦首次潛航…張競：應讓造艦回歸專業 勿再政治操作

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤艦首度進行潛航測試，現場有許多民眾拿國旗為海鯤號加油，軍事專家張競表示，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，應該讓造艦工程回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦首度進行潛航測試，現場有許多民眾拿國旗為海鯤號加油，軍事專家張競表示，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，應該讓造艦工程回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦」完成首次潛航測試，中華戰略學會資深研究員張競表示，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，應該讓造艦工程回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，與其猛噴抹紅口水，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。

張競表示，海測有進展確實值得肯定，但不應沖昏了頭，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，仍然必須戒慎恐懼，步步為營繼續努力。

他進一步指出，這項進度證明「造艦靠團隊，莫迷信個人」，大事業沒有說必須靠誰才能搞定道理。台船領導階層數易其主，造艦計畫主持人走馬換將，海軍兵符如序交接，造艦計畫仍然繼續獲得進展，可見沒有一定要看誰臉色的道理，誰都不要拿蹺，人事更替絕不會讓專案垮台，政壇洗牌亦不應讓計畫生變。

張競並說，國人應讓造艦工程回歸專業，不要再試圖拿造艦工程進行政治操作，亂射忠誠指控子彈；與其在造艦機密不斷外洩後，藉由猛噴抹紅口水掩蓋真相，不如認真踏實施工，拿出實際成績證明一切。

他並提醒，記取教訓累積經驗，千萬不要讓後續參與人員再走冤枉路。造艦專案若要達成任務目標，必須牢記「輸出許可、知識產權」，才能讓國造潛艦建構戰力順利成軍，並能維持戰備永續經營。

潛艦 海鯤艦 機密 海軍

延伸閱讀

台東市雲南路平交道工程拖4年惹民怨 台鐵承諾3月31日通車

「提升治理效能」竹市府增置副市長、副秘書長 新成立養護工程與數發處

軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

相關新聞

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域

國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」...

海鯤艦首次潛航…張競：應讓造艦回歸專業 勿再政治操作

國造潛艦「海鯤艦」完成首次潛航測試，中華戰略學會資深研究員張競表示，後續還有更艱難挑戰與關卡等待克服，應該讓造艦工程回歸...

海鯤艦完成首次潛航測試 台船：海軍造艦史的歷史性時刻

國造潛艦海鯤艦完成首次潛航測試，國防部及海軍司令部方面表示，為尊重合約精神，海鯤艦測試進度等相關訊息，均由台船公司統一對...

基隆海巡隊新型百噸巡防艇成軍！高壓水砲射程95公尺 提升救災驅離能力

海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍，祈求加入...

使用陸製軟體剪輯影片遭質疑資安 陸軍：有疏失但不涉機密將加強教育

陸軍日前釋出特戰部隊執行直升機繩降的訓練影片，但被發現使用中國大陸「CapCut」剪輯軟體。陸軍司令部今天回應表示，作業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。