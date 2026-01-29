基隆海巡隊新型百噸巡防艇成軍！高壓水砲射程95公尺 提升救災驅離能力

海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍，祈求加入東北角海域防線，執行各項維護漁權、守護主權及海上巡弋任務成功平安。

PP-10099艇是艦隊分署依「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，建造的新型100噸級巡防艇，船體長40公尺，寬達7.8公尺，總噸位約300噸，在惡劣海況下也能保持穩定航行，耐浪性能優異。左右舷接近海面處均設置搜救區，可有效執行各項海上救生救難任務。

艦隊分署副署長蔡崇謀主持祈福及成軍儀式，基隆區漁會理事長簡建輝、萬里區漁會理事長林榮欽及國立台灣海洋大學、海巡之友總會艦隊分會顧問團等貴賓觀禮。

基隆海巡隊表示，PP-10099艇配備高壓水砲，噴水量每小時約30萬公升，最大射程可達95公尺，具備強大滅火及驅離違法越界船舶之能力。船體採下鋼上鋁打造，並強化防撞結構設計，可有效提升執行登檢、查緝等任務之安全與效率。