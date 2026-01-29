快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

基隆海巡隊新型百噸巡防艇成軍！高壓水砲射程95公尺 提升救災驅離能力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍，祈求加入東北角海域防線，執行各項維護漁權、守護主權及海上巡弋任務成功平安。

PP-10099艇是艦隊分署依「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，建造的新型100噸級巡防艇，船體長40公尺，寬達7.8公尺，總噸位約300噸，在惡劣海況下也能保持穩定航行，耐浪性能優異。左右舷接近海面處均設置搜救區，可有效執行各項海上救生救難任務。

艦隊分署副署長蔡崇謀主持祈福及成軍儀式，基隆區漁會理事長簡建輝、萬里區漁會理事長林榮欽及國立台灣海洋大學、海巡之友總會艦隊分會顧問團等貴賓觀禮。

基隆海巡隊表示，PP-10099艇配備高壓水砲，噴水量每小時約30萬公升，最大射程可達95公尺，具備強大滅火及驅離違法越界船舶之能力。船體採下鋼上鋁打造，並強化防撞結構設計，可有效提升執行登檢、查緝等任務之安全與效率。

基隆海巡隊說，新型100噸級巡防艇憑藉高機動、高性能優勢，無論在漁權維護、治安維護或救生救難中，皆能迅速應處、發揮最大效能。PP-10099艇將與同型艇PP-10090艇搭配，提升東北角海域巡邏與執勤能量，為守護國人生命財產安全再添堅實力量。

海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 基隆港 碼頭 艦艇 護國

延伸閱讀

海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員

挺進花蓮救災60天…黃國寶嘉南重機械團隊降堰塞湖水位 化解危情

影／殉職詹能傑2月3日公祭 卓揆今上香致最高敬意：未來救災會更好

救災無數！詹能傑曾為救不回小生命難眠…山陀兒颱風穿制服買便當還遭酸民公審

相關新聞

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域

國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」...

基隆海巡隊新型百噸巡防艇成軍！高壓水砲射程95公尺 提升救災驅離能力

海巡署艦隊分署今天在基隆港東16碼頭，舉行第一（基隆）海巡隊「PP-10099巡防艇祈福典禮」，並宣布正式成軍，祈求加入...

使用陸製軟體剪輯影片遭質疑資安 陸軍：有疏失但不涉機密將加強教育

陸軍日前釋出特戰部隊執行直升機繩降的訓練影片，但被發現使用中國大陸「CapCut」剪輯軟體。陸軍司令部今天回應表示，作業...

影／《軍情站》海陸戰術無人機化 AAV7未來定位成考驗

海軍今（29）日在國防部邀請媒體採訪春節加強戰備操演，展示各式無人機戰術應用，顯示出自去年開始海軍陸戰隊將戰術大量無人機...

軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

國造原型潛艦海鯤艦今天自高雄港出海，首次進行淺水海域潛航測試。據了解，海鯤艦航出高雄港第二港口後，航行至左營外海潛航，由...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。