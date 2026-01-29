快訊

使用陸製軟體剪輯影片遭質疑資安 陸軍：有疏失但不涉機密將加強教育

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導

陸軍日前釋出特戰部隊執行直升機繩降的訓練影片，但被發現使用中國大陸「CapCut」剪輯軟體。陸軍司令部今天回應表示，作業人員為爭取時效，以個人手機下載使用剪輯軟體，確有疏失。經過調查，內容不涉及機密資訊，軍方會再加強教育，宣導勿使用來路不明的網路軟體。

陸軍日前釋出一段特戰部隊繩降訓練的畫面，片尾出現醒目的「CapCut」中國大陸剪輯軟體商標。國民黨立委馬文君質疑，CapCut去年就發出聲明，若將素材上傳雲端編輯才可無償剪映，陸軍讓有爭議的影片釋出媒體，不知有多少演訓影片已上傳剪映雲端，國防部對這種矛盾與荒謬，難道看不見嗎？

陸軍司令部晚間表示，作業人員為爭取時效，臨時以手機首次下載並使用該應用程式剪輯影片，未詳加確認其為中資軟體，確有疏失。

陸軍司令部進一步解釋，經過調查，作業人員係使用個人手機剪輯影片，且影片為提供媒體使用之公開畫面，不無涉及機敏等疑慮。不過，軍方會再加強人員教育訓練，持續向官兵宣導勿使用來路不明的網路軟體。

陸軍 影片 直升機 機密 演訓 國防部

