海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域
國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
海鯤艦今日第七度出海執行海測，並且首度執行潛航測試，稍早已經平安返抵高雄港。海鯤艦出海海測，引起國人矚目，不過國防部表示，從下午3時29分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。
這次共軍繼23日發動聯合戰備警巡後，一周內再次對台發動針對性軍事活動。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
