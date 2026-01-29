快訊

京星港式飲茶青菜驚見「蟑螂屍」 北市衛生局到場又見小強現蹤

股價連跌外資卻是連買！買超群創竟達9.7萬張 同時轉買友達3.9萬張

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍再次發動「聯合戰備警巡」，出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供
共軍再次發動「聯合戰備警巡」，出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供

國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

海鯤艦今日第七度出海執行海測，並且首度執行潛航測試，稍早已經平安返抵高雄港。海鯤艦出海海測，引起國人矚目，不過國防部表示，從下午3時29分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。

這次共軍繼23日發動聯合戰備警巡後，一周內再次對台發動針對性軍事活動。國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國造潛艦海鯤艦首度執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。圖／台灣國際造船
國造潛艦海鯤艦首度執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。圖／台灣國際造船

國防部 海鯤艦 共軍 飛彈 戰機 潛艦 對台

延伸閱讀

14架次共機配合共艦「聯合戰備警巡」 國軍嚴密監控

媒體狂問張又俠落馬 陸國防部：越反腐越堅強越有戰鬥力

張又俠落馬致美國失去溝通管道？ 共軍稱繼續對話交流

監偵無人機納雄風飛彈擊殺鏈 飛手需取得5飛行證照

相關新聞

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦海測共軍攪局…再發動「聯合戰備警巡」 19共機騷擾周邊海域

國造潛艦海鯤艦今日首度出海執行潛航測試，但卻遇共軍攪局。國防部表示，共軍再次出動多批戰機，合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」...

使用陸製軟體剪輯影片遭質疑資安 陸軍：有疏失但不涉機密將加強教育

陸軍日前釋出特戰部隊執行直升機繩降的訓練影片，但被發現使用中國大陸「CapCut」剪輯軟體。陸軍司令部今天回應表示，作業...

影／《軍情站》海陸戰術無人機化 AAV7未來定位成考驗

海軍今（29）日在國防部邀請媒體採訪春節加強戰備操演，展示各式無人機戰術應用，顯示出自去年開始海軍陸戰隊將戰術大量無人機...

軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

國造原型潛艦海鯤艦今天自高雄港出海，首次進行淺水海域潛航測試。據了解，海鯤艦航出高雄港第二港口後，航行至左營外海潛航，由...

海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員

海巡署今天上午舉行定期晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍親自主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。