影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦今天上午約11時出海後，有軍事迷在網路議論紛紛，懷疑海鯤艦沒下潛，「可能只是浮航，到外面繞一圈」。但是，軍事觀察學者紀東昀以時間估算，認為海鯤艦順利完成首度淺水區潛航，而且已完成潛航測試。

海鯤艦今天的首度潛航測試，由海軍、海巡船艦戒護，航向左營外海約10海里的操演區，測試淺水海域測試，約下潛50公尺，測試聲納、推進系統和水下計程儀。

紀東昀表示，如果這次潛航測試順利，或再調整後，將可能赴小琉球以南海域，進行深水域潛航測試，下潛200公尺。

【中央社／高雄29日電】

潛艦國造原型艦海鯤艦今天首度潛航測試，海鯤艦上午近11時駛出港區，至近海進行測試，約在晚間6時30分返航入港，不少軍事迷觀看網路直播為海鯤艦加油，並高喊「平安歸來」。

海鯤艦上午近11時在層層戒備下出海，潛艦上可見多名國軍人員，港邊等待的軍事迷一看到海鯤艦，立即揮舞手中印有TAIWAN的國旗，以及紅布條大喊「海鯤艦加油、海軍加油」。

海鯤艦出海後不少人都等著它晚間歸來，有軍事迷在傍晚5時許就回到港區等待海鯤艦返航，直至晚間6時許港區出現兩艘警艇，軍事迷紛紛討論「回來了！回來了！」

不少民眾透過網路直播見證海鯤艦結束首次潛航測試回到港區，有網友說「太高興了，台灣歷經無數的困難，終於成為全世界少數能自立建造潛艦的國家。」

外界關注海鯤艦今天潛航測試結果，但目前台船仍未鬆口透露今天測試進度。

針對外界關注海鯤艦建造進度，台船昨天透過新聞稿強調，海鯤艦的工期並未比其他國家久，甚至偏快，海鯤艦自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。