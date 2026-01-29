快訊

農場投毒…張美阿嬤三女兒開轟「巨嬰弟」避不出面 壓力全由媽媽承受

正值下班交通尖峰...國1林口路段休旅車起火駕駛逃出 後方回堵5公里

Alex Honnold赤手獨攀台北101差點取消 賈永婕曝「最後deadline」

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

海鯤艦今天上午約11時出海後，有軍事迷在網路議論紛紛，懷疑海鯤艦沒下潛，「可能只是浮航，到外面繞一圈」。但是，軍事觀察學者紀東昀以時間估算，認為海鯤艦順利完成首度淺水區潛航，而且已完成潛航測試。

海鯤艦今天的首度潛航測試，由海軍、海巡船艦戒護，航向左營外海約10海里的操演區，測試淺水海域測試，約下潛50公尺，測試聲納、推進系統和水下計程儀。

紀東昀表示，如果這次潛航測試順利，或再調整後，將可能赴小琉球以南海域，進行深水域潛航測試，下潛200公尺。

【中央社／高雄29日電】

潛艦國造原型艦海鯤艦今天首度潛航測試，海鯤艦上午近11時駛出港區，至近海進行測試，約在晚間6時30分返航入港，不少軍事迷觀看網路直播為海鯤艦加油，並高喊「平安歸來」。

海鯤艦上午近11時在層層戒備下出海，潛艦上可見多名國軍人員，港邊等待的軍事迷一看到海鯤艦，立即揮舞手中印有TAIWAN的國旗，以及紅布條大喊「海鯤艦加油、海軍加油」。

海鯤艦出海後不少人都等著它晚間歸來，有軍事迷在傍晚5時許就回到港區等待海鯤艦返航，直至晚間6時許港區出現兩艘警艇，軍事迷紛紛討論「回來了！回來了！」

不少民眾透過網路直播見證海鯤艦結束首次潛航測試回到港區，有網友說「太高興了，台灣歷經無數的困難，終於成為全世界少數能自立建造潛艦的國家。」

外界關注海鯤艦今天潛航測試結果，但目前台船仍未鬆口透露今天測試進度。

針對外界關注海鯤艦建造進度，台船昨天透過新聞稿強調，海鯤艦的工期並未比其他國家久，甚至偏快，海鯤艦自2017年3月21日啟動設計，2020年11月24日開工，2021年11月16日安放龍骨，2023年9月28日命名典禮；2025年6月14日第一次浮航測試；2026年1月29日第一次潛航測試。從開工迄今5年2個月，安放龍骨迄今4年2個月，命名典禮後2年4個月。

海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影
海鯤艦今天出海潛航測試，歷經8小時，安全返回高雄港。記者劉學聖／攝影

海鯤艦 軍事 小琉球 潛艦

延伸閱讀

軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

影／海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

海鯤號今潛航測試 馬文君：必須最安全 發生意外追究都太慢了

相關新聞

影／海鯤艦完成首度潛航測試 出海8小時安全返港

國造潛艦海鯤艦今天上午自高雄港出海，執行首度潛航，直到今晚近7時返航，前後約8小時，成功完成首次潛航測試。

軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

國造原型潛艦海鯤艦今天自高雄港出海，首次進行淺水海域潛航測試。據了解，海鯤艦航出高雄港第二港口後，航行至左營外海潛航，由...

影／《軍情站》海陸戰術無人機化 AAV7未來定位成考驗

海軍今（29）日在國防部邀請媒體採訪春節加強戰備操演，展示各式無人機戰術應用，顯示出自去年開始海軍陸戰隊將戰術大量無人機...

海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員

海巡署今天上午舉行定期晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍親自主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任...

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

為使國人了解國軍春節期間加強戰備整備情形，國防部今（29）日邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍戰備整備與操演實況，展...

影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，接近中午11時左右由台船、海軍陸戰隊戒護艇及港務船緩緩伴行航出高雄港第二港口，現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。