快訊

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

影／人比球桿還小隻！英國2歲神童創2項撞球金氏紀錄 超萌畫面曝光

豐原禽流感雞場雞蛋流向曝光！逾7000台斤流出 最大宗在苗栗

聽新聞
0:00 / 0:00

影／《軍情站》海陸戰術無人機化 AAV7未來定位成考驗

聯合報／ 記者 徐宇威／高雄即時報導
海鋒大隊使用陸用監偵型無人機進行戰場回報。記者徐宇威／攝影
海鋒大隊使用陸用監偵型無人機進行戰場回報。記者徐宇威／攝影

海軍今（29）日在國防部邀請媒體採訪春節加強戰備操演，展示各式無人機戰術應用，顯示出自去年開始海軍陸戰隊將戰術大量無人機化的改變。

陸戰隊展示了4軸戰術監偵型無人機、VTOL陸用型監偵無人機、勁蜂一型滯空遊蕩彈藥，運用在快海艇釋放進行前進偵查，海鋒大隊進行前進觀測與戰果回報，並運用滯空遊蕩彈藥對海上目標攻擊。不過第一枚發射的勁蜂一型遊蕩彈藥發射後隨即墜地，據中科院表示因飛機翼面控制失效，轉彎後落海，海陸官兵隨即再射擊一發，命中目標。

海軍陸戰隊從兩棲偵搜大隊、66與99旅到艦指部的海蜂大隊，大量運用無人機，並自去年開始運用ATAK部隊覺知套件，顯示在不對稱戰術理念下裝備運用的轉變。但過往海軍陸戰隊作戰主軸的歸復作戰比重，將明顯萎縮，而操作AAV7突擊戰車的登車大隊，未來定位也將面臨考驗。

陸戰隊 海軍 彈藥 國防部 戰車

延伸閱讀

台灣加入綠色無人機計畫 成美國以外唯一認證據點

監偵無人機納雄風飛彈擊殺鏈 飛手需取得5飛行證照

曾靠千架無人機突破地表最強防空！專家：伊朗「元氣大傷但仍致命」

影／台版彈簧刀首公開試射 6秒故障墜落沙灘

相關新聞

軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

國造原型潛艦海鯤艦今天自高雄港出海，首次進行淺水海域潛航測試。據了解，海鯤艦航出高雄港第二港口後，航行至左營外海潛航，由...

影／《軍情站》海陸戰術無人機化 AAV7未來定位成考驗

海軍今（29）日在國防部邀請媒體採訪春節加強戰備操演，展示各式無人機戰術應用，顯示出自去年開始海軍陸戰隊將戰術大量無人機...

海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員

海巡署今天上午舉行定期晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍親自主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任...

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

為使國人了解國軍春節期間加強戰備整備情形，國防部今（29）日邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍戰備整備與操演實況，展...

影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，接近中午11時左右由台船、海軍陸戰隊戒護艇及港務船緩緩伴行航出高雄港第二港口，現...

影／台版彈簧刀首公開試射 6秒故障墜落沙灘

國軍春節加強戰備操演，今天上午在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍及陸戰隊出動「監偵型無人機」、「攻擊型...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。