影／《軍情站》海陸戰術無人機化 AAV7未來定位成考驗
海軍今（29）日在國防部邀請媒體採訪春節加強戰備操演，展示各式無人機戰術應用，顯示出自去年開始海軍陸戰隊將戰術大量無人機化的改變。
陸戰隊展示了4軸戰術監偵型無人機、VTOL陸用型監偵無人機、勁蜂一型滯空遊蕩彈藥，運用在快海艇釋放進行前進偵查，海鋒大隊進行前進觀測與戰果回報，並運用滯空遊蕩彈藥對海上目標攻擊。不過第一枚發射的勁蜂一型遊蕩彈藥發射後隨即墜地，據中科院表示因飛機翼面控制失效，轉彎後落海，海陸官兵隨即再射擊一發，命中目標。
海軍陸戰隊從兩棲偵搜大隊、66與99旅到艦指部的海蜂大隊，大量運用無人機，並自去年開始運用ATAK部隊覺知套件，顯示在不對稱戰術理念下裝備運用的轉變。但過往海軍陸戰隊作戰主軸的歸復作戰比重，將明顯萎縮，而操作AAV7突擊戰車的登車大隊，未來定位也將面臨考驗。
