軍事迷興奮！國造潛艦海鯤艦首度潛航 操演區選擇左營外海測試

聯合報／ 記者林保光劉學聖／高雄即時報導
海鯤號今天航往左營外海進行淺水域潛航測試。記者林保光／攝影
國造原型潛艦海鯤艦今天自高雄港出海，首次進行淺水海域潛航測試。據了解，海鯤艦航出高雄港第二港口後，航行至左營外海潛航，由軍方、海巡船艇戒護潛水測試中。

由於高雄港水深只有15到18公尺，海鯤艦無法在港內進行潛航，今天上午11時，才由台船、海軍及港務船、艇戒護，緩緩航出高雄港第二港口，到左營外海進行淺水海域潛航測試，對聲納、動力等系統進行測試。

海鯤艦的潛航測試，一直由海巡署高雄海巡隊編號「10089」海巡艇戒護，在左營外海約10海里處，禁止其他船隻靠近操演區。

軍事觀察家逢甲大學助理教授紀東昀表示，淺水域潛航測試，在10幾公尺到50公尺的深度進行各科目測試，如果今天順利完成，海鯤艦將進行深水域的潛航測試，一直增加到200公尺以上的深度；將來的深水域測試，就得到小琉球以南的海域，驗證是否符合設計需求。台船公司尚未對外表示初測結果。

今天上午海鯤艦由台船緩緩航出高雄港第二港口，岸邊許多軍事迷見海鯤艦，頻頻揮旗高喊「海鯤艦加油！海軍加油！台船加油！」，預計晚間7時左右結束測試返航。

海鯤號今天航往左營外海進行淺水域潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤號今天航往左營外海進行淺水域潛航測試。記者林保光／攝影
海鯤原型潛艦今天在海巡10089艇戒護下，在左營外海處（紅圈處）進行潛航測試。圖／擷取自MarineTraffic
海鯤原型潛艦今天在海巡10089艇戒護下，在左營外海處（紅圈處）進行潛航測試。圖／擷取自MarineTraffic

