海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員
海巡署今天上午舉行定期晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍親自主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任第10職等及警監四階3員，以及晉任三等士官長1員。張忠龍為晉、陞任人員佩掛授階，並邀請家屬到場觀禮，共同分享榮耀時刻。
晉升人員包含第10（馬祖）岸巡隊隊長葉警中、嘉義查緝隊隊長方君豪、高雄查緝隊隊長林益崧、屏東查緝隊隊長何泰良及第六（花蓮）海巡隊隊長楊献璋等5員，分別晉任上校、警監與簡任隊長；另有書記陳易立晉任三等士官長。張忠龍指出，這5位隊長均由海巡基層一路向上歷練，具豐富的海巡基層實務經歷，拔擢晉升不僅是對其個人表現的肯定，更能有效激勵士氣。
張忠龍特別肯定晉升人員在崗位上的卓越表現與貢獻，更由衷感謝與會家屬長期以來的默默支持，成為海巡最堅實的後盾。葉警中隊長全家三代同堂出席見證，張忠龍感性表示，「家」是海巡人員力量的來源，因為家人的愛，才讓海巡人員有勇氣在第一線奮鬥，並帶領全場人員以熱烈掌聲向在場家屬表達最深謝意 。
張忠龍強調，因應中國灰色地帶威脅、全球跨境犯罪及自然災害等複合式國安挑戰，既有經驗已不足因應，海巡團隊必須具備「創新」精神。未來應以「科技」為基礎，利用AI提升效率並放大戰力，同時回歸人文關懷，帶領團隊共同成長。張忠龍最後期許全體全力以赴達成「三安四海」任務，提升專業化能量，建構韌性海巡，以更堅實的行動確保台灣海域的安全與穩定。
