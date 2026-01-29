快訊

南橫一家5口墜谷「14歲長子獨活」近況曝 3失蹤者宣告死亡

台北101還會再開放攀登？賈永婕說明「不可能」 曝1事阿湯哥例外

斷捨離衣服別亂丟！環保局示警「4大類」不能回收 違者恐吃6000元罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
林益崧晉任高雄查緝隊警監四階隊長。記者廖炳棋／翻攝
林益崧晉任高雄查緝隊警監四階隊長。記者廖炳棋／翻攝

海巡署今天上午舉行定期晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍親自主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任第10職等及警監四階3員，以及晉任三等士官長1員。張忠龍為晉、陞任人員佩掛授階，並邀請家屬到場觀禮，共同分享榮耀時刻。

晉升人員包含第10（馬祖）岸巡隊隊長葉警中、嘉義查緝隊隊長方君豪、高雄查緝隊隊長林益崧、屏東查緝隊隊長何泰良及第六（花蓮）海巡隊隊長楊献璋等5員，分別晉任上校、警監與簡任隊長；另有書記陳易立晉任三等士官長。張忠龍指出，這5位隊長均由海巡基層一路向上歷練，具豐富的海巡基層實務經歷，拔擢晉升不僅是對其個人表現的肯定，更能有效激勵士氣。

張忠龍特別肯定晉升人員在崗位上的卓越表現與貢獻，更由衷感謝與會家屬長期以來的默默支持，成為海巡最堅實的後盾。葉警中隊長全家三代同堂出席見證，張忠龍感性表示，「家」是海巡人員力量的來源，因為家人的愛，才讓海巡人員有勇氣在第一線奮鬥，並帶領全場人員以熱烈掌聲向在場家屬表達最深謝意 。

張忠龍強調，因應中國灰色地帶威脅、全球跨境犯罪及自然災害等複合式國安挑戰，既有經驗已不足因應，海巡團隊必須具備「創新」精神。未來應以「科技」為基礎，利用AI提升效率並放大戰力，同時回歸人文關懷，帶領團隊共同成長。張忠龍最後期許全體全力以赴達成「三安四海」任務，提升專業化能量，建構韌性海巡，以更堅實的行動確保台灣海域的安全與穩定。

楊献璋陞任第六海巡隊警監四階隊長。記者廖炳棋／翻攝
楊献璋陞任第六海巡隊警監四階隊長。記者廖炳棋／翻攝
何泰良陞任屏東查緝隊簡任隊長。記者廖炳棋／翻攝
何泰良陞任屏東查緝隊簡任隊長。記者廖炳棋／翻攝
方君豪晉任嘉義查緝隊上校隊長。記者廖炳棋／翻攝
方君豪晉任嘉義查緝隊上校隊長。記者廖炳棋／翻攝
葉警中晉任第一O岸巡隊上校隊長。記者廖炳棋／翻攝
葉警中晉任第一O岸巡隊上校隊長。記者廖炳棋／翻攝
海巡署今天舉行晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任第10職等及警監四階3員，以及晉任三等士官長1員，典禮邀請家屬到場觀禮。記者廖炳棋／翻攝
海巡署今天舉行晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任第10職等及警監四階3員，以及晉任三等士官長1員，典禮邀請家屬到場觀禮。記者廖炳棋／翻攝
陳易立晉任海巡署士官長書記。記者廖炳棋／翻攝
陳易立晉任海巡署士官長書記。記者廖炳棋／翻攝

海巡署 士官長

延伸閱讀

管碧玲：海巡署過去一年 成功救援約600人

菲律賓渡輪船難增至15死！外媒曝「事發時天候平靜」甲板突進水傾斜

前總統名字有1共同點 蔡英文「海巡」反問：很奇怪嗎？

4中國大陸海警船侵擾金門海域 海巡頂惡劣海象驅離

相關新聞

影／春節加強戰備！海軍左營基地操演近岸防衛 勁蜂一型首次公開發射

為使國人了解國軍春節期間加強戰備整備情形，國防部今（29）日邀請媒體前往海軍左營基地，實地採訪海軍戰備整備與操演實況，展...

影／海鯤艦出海潛航了 軍事迷歡呼爭睹大喊加油

國造潛艦海鯤艦今天上午首度進行潛航測試，接近中午11時左右由台船、海軍陸戰隊戒護艇及港務船緩緩伴行航出高雄港第二港口，現...

海巡署今晉任、陞任授階典禮 張忠龍佩掛授階6優秀海巡官員

海巡署今天上午舉行定期晉任、陞任授階典禮，署長張忠龍親自主持，共6名優秀人員獲得晉、陞任殊榮，包含晉任上校2員、陞任簡任...

影／台版彈簧刀首公開試射 6秒故障墜落沙灘

國軍春節加強戰備操演，今天上午在左營海灘演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目，海軍及陸戰隊出動「監偵型無人機」、「攻擊型...

海軍錦江級飛彈巡邏艦高江、湘江艦將除役

海軍錦江級高江艦、湘江艦近日航至高雄新濱碼頭泊靠，軍方證實兩艦將除役。

影／海鯤艦出海潛航了！高雄港至左營操演區潛水 軍事迷歡呼爭睹

國造潛艦海鯤艦今天上午首度潛航測試，上午11時由台船、海軍及港務船、艇戒護，緩緩航出高雄港第二港口，軍事迷高喊「海鯤艦加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。